30 ans après sa diffusion dans Club Dorothée, cet anime culte revient avec un remake sur Netflix

Netflix Japon a dévoilé une bande-annonce d'une nouvelle version de "Ranma ½", 30 ans après la diffusion de l'anime dans le Club Dorothée. Le remake arrivera le 6 octobre.

Ranma ½, un anime important du Club Dorothée

Les plus jeunes ne le savent sûrement pas, mais il fut un temps où le meilleur moyen de découvrir de l'animation japonaise était d'allumer son téléviseur et de se brancher sur TF1 pour regarder le Club Dorothée. Une émission culte présentée par Dorothée et produite par AB Productions, et durant laquelle plusieurs dessins animés venus du Japon étaient diffusés. C'est ainsi que le jeune public français a pu voir des classiques des années 1980-1990 comme Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque, Sailor Moon ou encore Nicky Larson. Moins souvent cité, un autre anime a été très populaire à l'époque. Il s'agit de Ranma ½.

L'histoire suit Ranma, un jeune garçon qui doit épouser Akane. Leur union devra permettre d'assurer la succession du dojo de la famille d'Akane. Sauf que cette dernière n'est pas ravie à l'idée de se fiancer avec le garçon. De plus, celui-ci cache un terrible secret. Après un voyage en Chine pour améliorer leurs techniques en arts martiaux, Ranma et son père ont été maudits. Depuis, dès qu'ils entrent en contact avec de l'eau froide, le premier se transforme en fille et le second en panda géant. Seule l'eau chaude leur fait reprendre leur forme initiale.

Un remake arrive sur Netflix

161 épisodes ont été nécessaires pour raconter l'histoire de Ranma ½ (diffusé au Japon entre 1989 et 1992) et l'univers s'est enrichi de plusieurs films, d'OAV et même d'un jeu vidéo. À cela va bientôt s'ajouter un remake qu'on découvrira grâce à Netflix.

En effet, de la même manière que la plateforme a proposé une nouvelle version d'Urusei Yatsura, un nouvel anime Ranma ½ sortira prochainement. Netflix Japon a dévoilé une bande-annonce de cette prochaine série (vidéo en une d'article) et on remarque une volonté de garder l'esprit du show original. Même si l'animation est plus soignée, elle ne cherche pas à rivaliser avec l'explosivité visuelle de certaines œuvres récentes. Les fans de la première heure ne devraient donc pas être trop perdus devant ce Ranma ½ de 2024. D'ailleurs, le studio MAPPA est parvenu à faire revenir les doubleurs originaux de Ranma et Akane.

Ranma ½ sera diffusé au Japon à partir du 5 octobre. On ne sait pas encore si Netflix France diffusera l'anime en même temps.