Ratched : l'infirmière sadique débarque dans les premières images de la série Netflix

Ryan Murphy explore la vie de l'infirmière Mildred Ratched vue dans "Vol au-dessus d'un nid de coucou". La série, titrée "Ratched", sortira à la rentrée sur Netflix. Découvrez Sarah Paulson dans le rôle principal avec les premières images officielles.

L'infirmière Ratched revient sévir

Ratched est la seconde création de Ryan Murphy pour Netflix. L'accord passé entre les deux a déjà permis de sortir Hollywood, une très bonne surprise qui reste dans le ton du bonhomme. Ratched devrait se rapprocher davantage de ce qu'il fait du côté de son anthologie American Horreur Story puisque la série se positionne comme un préquel de Vol au-dessus d'un nid de coucou, chef d'oeuvre de Milos Forman. Vous aurez compris avec le titre que le scénario va s'intéresser à l'inquiétante infirmière que campait à l'époque par Louise Fletcher. Nous allons la suivre en action dans les années 1940, alors qu'elle se comporte avec sadisme auprès des patients de l'hôpital pour les conduire à se suicider. Une tortionnaire qui a une histoire, un passé.

Ryan Murphy veut explorer sa vie en profondeur pour comprendre les mécanismes qui la poussent à agir ainsi. C'est une fidèle du célèbre créateur qui prendra le rôle : Sarah Paulson. Elle sera également de retour dans la prochaine saison de AHS, reportée à l'année prochaine. L'autre gros nom au casting, c'est Sharon Stone, que l'on a pas l'habitude de voir à la télévision.

Des premières images

La série entame sa promotion avec une poignée de premières images où c'est surtout Sarah Paulson qui est mise en avant. Omniprésente, avec des tenues élégantes, elle n'exprime pas encore toute sa folie. Les clichés se veulent assez neutres, bien qu'en adéquation avec le style Murphy dans le soin apporté aux couleurs et aux costumes. On connaît le talent de l'actrice mais va-t-elle arriver à s'élever au niveau de la précédente incarnation ? Pour rappel, Louise Fletcher avait décroché un Oscar et un Golden Globe pour son interprétation. De quoi mettre un peu la pression ! La diffusion étant prévue dans un peu moins de deux mois, Netflix ne devrait pas tarder à diffuser une première bande-annonce qui sera plus parlante.

Ratched arrive le 18 septembre prochain sur Netflix. En attendant, découvrez ci-dessous les premières images en cliquant sur la galerie :