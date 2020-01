Ray Donovan : bientôt la fin pour la série de Showtime

Vous avez aimé ? Partagez :

Il aura trimbalé sa présence animale dans Los Angeles et rendu des services compliqués avec succès depuis 2013. Alors que la septième saison de Ray Donovan touche à sa fin, on apprend qu’une huitième saison est bien prévue mais qu’elle sera la dernière de la série.

Il faut avoir le sentiment du travail bien fait pour annoncer sereinement qu’une série arrive à son terme. Alors que les studios et les diffuseurs s’accrochent à leurs titres, cherchant même à les prolonger sous forme de spin-off, prequel, sequel ou reboot, du côté de Showtime l’ambiance est aux adieux avec l’annonce de la fin dans un futur très proche de la série Ray Donovan. Inaugurée en juin 2013, la série avec Liev Schreiber clôturera sa septième saison le 19 janvier, et le co-président de la division Entertainment du network Gary Levine a indiqué que la huitième saison serait vraisemblablement la dernière.

Une ultime saison pour régler les derniers problèmes

C’est ainsi une figure familière du public des séries télévisées qui devrait tirer sa révérence, après plus de sept ans de bons et – pas toujours – loyaux services. Raymond « Ray » Donovan en aura donc fini de protéger les notables de Los Angeles de scandales en tout genre et de régler leurs problèmes, tout en essayant de régler les siens. Des problèmes personnels qui concernent en premier lieu son père, un arnaqueur réapparu dans sa vie à sa sortie de prison. Gary Levine a ainsi déclaré à Deadline :

Je pense que Ray Donovan approche de sa fin. Nous avons toujours évoqué sept ou huit saisons. Rien n’a été clairement décidé pour le moment, mais il est correct de dire que c’est bientôt terminé.

La série créée par Ann Biderman aura été un succès, mêlant des éléments de thriller et de gangstérisme à un drame familial. Aux US, mis à part pour la saison 6, l’audience moyenne par épisode s’est toujours maintenue au-dessus du million, avec un pic à 1,5 million lors de la deuxième saison. Ray Donovan est diffusée en France depuis 2014 sur Canal +. Pour accompagner la performance inspirée de Liev Schreiber, d’autres acteurs auront illuminé la série, notamment Jon Voight dans le rôle de Mickey Donovan et Eddie Marsan dans le rôle du grand frère de Ray.