Ray Donovan : Showtime annule la saison 8 et annonce la fin de la série

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Ray Donovan », la série Showtime avec Liev Schreiber, est annulée après sept saisons. Nous ne verrons pas la suite des aventures de notre expert en litiges au passé trouble.

Après sept saisons, il est temps pour les fans de Ray Donovan de dire au revoir à leur série. La chaîne américaine Showtime a annulé un de leurs programmes vétérans, quelques semaines seulement après la diffusion du dernier épisode de la saison 7.

Il n’y aura donc pas de saison 8 pour Ray Donovan. Nous avons appris via Collider que le dernier épisode de la saison 7 (qui s’est terminé sur un cliffhanger) sera bien le dernier de la série. Showtime, qui a diffusé Ray Donovan pendant sept ans, a causé la surprise avec cette annonce.

Après sept saisons incroyables, Ray Donovan a conclu son chemin sur Showtime. Nous sommes fiers que la série se soit terminée avec une audience forte et à un niveau aussi élevé. Nos sincères remerciements à Liev Schreiber, Jon Voight, au showrunner David Hollander et à l’ensemble des acteurs et de l’équipe, passés et présents, pour leur travail dévoué.

La chaîne câblée américaine s’apprête à tourner une page avec l’annulation de Ray Donovan. Nous savons que la série Homeland avec Claire Danes se terminera ce mois-ci et que la série Shameless se conclura avec une onzième et ultime saison. C’était donc au tour de la série avec l’acteur Liev Schreiber de conclure son histoire, quoique prématurément.

L’acteur, qui a campé le rôle, ne s’est pas forcément vu offrir une fin digne de ce nom. Pour son interprétation, l’acteur a gagné trois nominations aux Golden Globes et trois Emmy Awards.

Un espoir d’une fin sur une autre chaîne ?

Il paraît révolu, ce temps on l’on devait accepter l’annulation de notre série préféré sans broncher. A l’heure où des séries comme Brooklyn Nine-Nine ou One Day at a Time échappent à une mort prématurée grâce à la ferveur des fans sur les réseaux sociaux, peut-on espérer une fin digne de ce nom pour Ray Donovan sur une autre chaîne ? Le temps nous le dira.