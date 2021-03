Ray Donovan : un film en préparation pour terminer la série

Les fans de "Ray Donovan" peuvent se réjouir. La série aura la fin qu'elle mérite et ce sera sous la forme d'un téléfilm.

Ray Donovan : destin brisé

Ray Donovan a commencé son travail auprès des puissants en 2013. Membre d'un cabinet d'avocats de Los Angeles, il voit pourtant sa vie basculer lorsque son père sort de prison. La série est portée par Liev Schreiber, que l'on a pu croiser dans Human Capital ou Spotlight. La septième saison du show s'est terminée mi-janvier de l'année dernière et une huitième est alors annoncée pour conclure son aventure. Retournement de situation 15 jours plus tard, il n'en sera rien et Showtime annule purement et simplement une de ses séries phares. Stupéfaction totale des fans et encore plus du showrunner David Hollander qui n'en revient pas. La saison se terminait sur un cliffhanger et une vraie fin était prévue pour l'année à venir. Une situation incompréhensible alors que la fin de la saison 6 aurait déjà pu faire office de conclusion officielle.

Ray Donovan ©Showtime

Cette situation avait déjà touché une série comme Deadwood à qui HBO avait fini par offrir une sortie comme il se doit dix ans après la diffusion de son dernier épisode. Heureusement pour Ray Donovan, l'attente s'annonce moins longue pour son retour en grâce.

Ray-surrection

Showtime a annoncé qu'un long métrage Ray Donovan est en cours de développement, avec un début de production prévu plus tard cette année à New York. La diffusion se fera elle en 2022. Le film se déroulera immédiatement après les événements de l'épisode finale de la saison 7. Schreiber co-écrira le film avec Hollander, qui mettra également le film en scène.

Dans un communiqué, la chaîne confie que de nombreux fans du show se sont plaints de l'annulation et que cette grogne a largement influé sur la décision de faire revenir Ray Donovan pour lui offrir une fin digne.

Les sept premières saisons de Ray Donovan sont disponibles en streaming sur MyCanal.