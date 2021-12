Reacher : la série dérivée de l'univers Jack Reacher a sa bande-annonce

« Reacher », la série adaptée de l'univers « Jack Reacher », vient de dévoiler sa bande-annonce. Créé par Nick Santora, le show va présenter Alan Ritchson dans la peau de Jack Reacher. La série est attendue le 4 février prochain sur Amazon Prime Video.

Jack Reacher : la saga se développe

Initialement, Jack Reacher est un personnage créé par Lee Child en 1997. Héros d'une série de romans policiers, le personnage est adapté au cinéma en 2012 par Christopher McQuarrie. Pour incarner le protagoniste, le cinéaste choisit Tom Cruise. Deux hommes qui ont régulièrement travaillé ensemble, puisque Christopher McQuarrie est le metteur en scène des deux derniers films Mission Impossible, mais aussi des deux prochains à venir.

De son côté, Jack Reacher, reçoit des bonnes critiques et rapporte plus de 218 millions de dollars de recettes pour un budget de 60 millions. Un résultat plus que positif qui motive la Paramount à produire une suite. En 2016, Tom Cruise reprend le rôle du héros silencieux pour une suite intitulée Jack Reacher : Never Go Back.

Jack Reacher ©Paramount Pictures

Cette fois, ce deuxième volet est mis en scène par Edward Zwick. Un cinéaste qui connaît lui aussi Tom Cruise puisque les deux hommes ont déjà collaboré par le passé sur Le Dernier Samouraï. Jack Reacher : Never Go Back ne rencontre pas le même succès que son grand frère. Les retours critiques sont beaucoup plus froids, et côté box-office, le long-métrage rapporte 162 millions de dollars de recettes.

La série dérivée d'Amazon

A l'heure actuelle, aucune suite n'a été officialisée par la Paramount. Mais l'univers de Jack Reacher s'apprête à revenir, cette fois sur le petit écran. En effet, Reacher, une série dérivée de l'univers créé par Lee Child, est attendue le 4 février prochain sur Amazon Prime Video. Dirigé par Nick Santora, le show va voir Alan Ritchson succéder à Tom Cruise dans le rôle principal.

Reacher ©Amazon Prime Video

Amazon vient par ailleurs de dévoiler la bande-annonce officielle de la série. Des images qui posent le ton du show, qui va, semble-t-il, s'éloigner de la vision des films. Reacher promet d'être beaucoup plus good vibes que les longs-métrages. Alan Ritchson incarne un héros moins taciturne, moins froid, pour opter pour une approche plus sexy, plus drôle, et surtout beaucoup plus légère ! Le reste de la distribution se compose notamment de Malcolm Goodwin et de Willa Fitzgerald. Pour le moment, Amazon a commandé une saison, composée de 8 épisodes.