Reacher : un spin-off est en préparation pour le carton de Prime Video

Depuis la sortie de sa première saison il y a deux ans, "Reacher" est rapidement devenu l’un des titres majeurs de Prime Video. En plus d’une troisième saison de la série principale, Amazon a donc décidé de mettre en chantier un spin-off.

Reacher cartonne depuis son lancement sur Prime Video

Héros de nombreux romans écrits par Lee Child, le personnage de Jack Reacher a été incarné par Tom Cruise dans deux films. Depuis, Alan Ritchson a repris le rôle dans la série Reacher. Basée sur le roman Du fond de l’abîme, la première saison suit l’ancien policier militaire alors qu’il enquête sur la mort de son frère après avoir été lui-même arrêté à tort pour le crime.

La première saison de Reacher a été une grosse réussite pour Amazon. La première saison s’est tout simplement imposée comme la série la plus vue de la plateforme lors de sa diffusion en 2022, selon Forbes. Diffusée à partir de décembre 2023, la deuxième saison, adaptée du livre La Faute à pas du chance, a elle aussi été un carton, comme rapporté par Deadline. Avec un tel succès, l’univers du show va continuer de s’étendre.

Essayez Amazon Prime - 30 jours gratuits

Francis Neagley au centre d’une série spin-off ?

Variety nous apprend qu’une série spin-off de Reacher est désormais en préparation. On ne sait pas encore avec certitude à quel personnage elle s’intéressera. Mais d’après le média, elle pourrait être centrée sur Frances Neagley, jouée par Maria Sten dans la série principale.

Les fans pourront donc se réjouir de voir une nouvelle histoire basée dans l’univers de Reacher. Autre bonne nouvelle pour eux, selon des sources interrogées par Variety, Nick Santora sera également impliqué sur le projet. Le showrunner de la série principale écrira aussi le scénario du spin-off avec Nicholas Wootton.

La troisième saison sera basée sur le livre Persuader

Il est encore trop tôt pour connaître la date de diffusion de cette série spin-off. On ne sait pas non plus quand on pourra découvrir la troisième saison de Reacher. En revanche, des détails sur son intrigue ont été dévoilés.

La nouvelle saison de la série principale sera cette fois basée sur le septième opus de la série de livres écrits sur Jack Reacher écrits par Lee Child. Ce roman s’intitule Persuader. Il suit l’ancien policier de l’armée alors qu’il tente de sauver un informateur détenu par l’un de ses anciens ennemis. Alan Ritchson reprendra son rôle dans les nouveaux épisodes, tout comme Maria Sten.