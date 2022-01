Real Steel : une série en préparation chez Dinsey+

Le film de science-fiction "Real Steel" avec notamment Hugh Jackman au casting va avoir droit à une adaptation en série. Des rumeurs de suites étaient évoquées récemment, mais Disney+ a décidé de privilégier le format série.

Des combats de boxe avec des robots

En 2011 sortait Real Steel de Shawn Levy. Après avoir réalisé notamment les deux premiers opus de La Nuit au musée (2006 et 2009), puis la comédie Crazy Night (2010), le cinéaste se lançait dans un genre assez différent. Il dirigeait pour l'occasion Hugh Jackman et Evangeline Lilly dans un film mêlant science-fiction et boxe. On y suit Charlie (Hugh Jackman), un ancien boxeur qui a perdu sa place lorsque des robots ont été créés pour monter sur le ring. Des machines imposantes de plus de deux mètres contre qui un humain n'aurait aucune chance. Charlie a donc dû se limiter à un rôle de manager pour des robots bas de gamme.

Mais suite au décès de son ex-femme, il va devoir s'occuper de son fils. D'abord réticent et prêt à s'en séparer dès qu'il en aura l'occasion, il va finalement nouer avec lui une vraie relation autour de la boxe. Ensemble, ils vont construire et entraîner un robot dans le but d'en faire un champion.

Real Steel ©Touchstone Pictures

Notons que le film se déroule dans un futur proche... En 2020. Aujourd'hui on voit bien que les "prévisions" du film de Shawn Levy ne se sont pas réalisées. Mais cela n'enlève rien au caractère divertissant et efficace du film. De plus, le scénario original a été écrit à l'origine par Dan Gilroy en se basant sur la nouvelle L'Indéracinable (1956) de Richard Matheson (auteur notamment du roman Je suis une légende).

Pas de suite pour Real Steel, mais une série

Lors de sa sortie en salle, Real Steel a rapporté quasiment 300 millions de dollars dans le monde. Un bon score pour un film qui en a coûté 110 millions. Malgré cela, aucune suite n'a été réalisée par la suite. Récemment, le réalisateur relançait cette idée mais rien de concret. Par contre, on apprend désormais par Variety que Disney+ souhaite se lancer dans une série. Il s'agira d'une adaptation directe du film de 2011, avec Shawn Levy présent en tant que producteur exécutif. Un bon moyen pour Disney de promouvoir encore un peu plus sa plateforme de streaming en prenant moins de risque qu'avec un film à 100 millions de dollars.

On ne sait pas encore si Hugh Jackman ou d'autres interprètes reviendront. Mais on se dit qu'il y aura des discussions prochainement à ce sujet. La production en est à ses prémices et aucune date de diffusion n'a été annoncée.