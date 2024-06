Rebecca Ferguson de retour sur les premières images de la saison 2 d'une des meilleures séries du moment

Un an après la sortie des premiers épisodes de "Silo", la série prépare son retour avec les premières images de la saison 2, qui nous replongent dans le monde créé par Hugh Howey.

Une saison 2 pour Silo

Apple TV+ aime proposer à ses abonnés des séries de science-fiction. Dans cette optique, la plateforme a sorti l’année dernière la première saison de Silo. Le show se déroule dans un futur post-apocalyptique. Les humains vivent désormais dans un énorme complexe souterrain de 144 étages. Ils doivent y respecter des règles strictes, sous peine d’être envoyés dehors afin d’y mourir au contact d’une atmosphère irrespirable. Mais certains commencent bientôt à se demander si leurs dirigeants ne leur mentent pas sur ce qui se trouve à l’extérieur…

Alors que les dix premiers épisodes de Silo ont donc déjà été dévoilés, la série adaptée des romans d'Hugh Howey ne va pas s’arrêter là. Elle a été renouvelée pour un deuxième chapitre en juin 2023. Et alors que la sortie des nouveaux épisodes se rapproche, Apple TV+ vient d’en dévoiler les premières photos.

Quatre premières photos pour la suite de la série

Via son compte X, la plateforme de streaming vient de dévoiler les quatre premiers clichés de la nouvelle saison de Silo. Ceux-ci nous montrent trois personnages majeurs de la série : Juliette, Sims et Bernard. Comme on peut le voir, Rebecca Ferguson, Common et Tim Robbins prêtent de nouveau leurs traits à ces personnages.

Cliquez sur la galerie ci-dessous pour voir les images :



Outre ces trois acteurs, on devrait revoir de nombreux autres visages familiers dans la suite de Silo. David Oyelowo, Rashida Jones, Harriet Walter ou encore Chinaza Uche devraient aussi être de retour dans les rôles respectifs du sheriff Holston Becker, d’Allison, de Martha et de Paul.

La série se poursuivra-t-elle ensuite ?

Apple TV+ n’a pas encore dévoilé la date de sortie des nouveaux épisodes de Silo. Mais après la mise en ligne de ces premières images, cela ne devrait plus tarder. Après cela, il y a de bonnes chances que la série se poursuive. Au cours d’une interview avec Collider en avril dernier, Rebecca Ferguson a ainsi révélé que l’ambition des créateurs de la série était d’adapter les trois livres d'Hugh Howey en quatre saisons. Elle a aussi expliqué que les deux dernières saisons pourraient même être filmées à la suite. À moins que le deuxième ne soit un énorme flop, on devrait donc avoir deux autres chapitres pour conclure le show.