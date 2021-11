Rebecca vs Marcella : quelles sont les différences entre les deux séries ?

TF1 continue de diffuser chaque semaine les épisodes de la série "Rebecca" portée par Anne Marivin. Ce nouveau thriller policier est en fait une adaptation de la série britannique "Marcella". La version française illustrant la vie d'une policière pas comme les autres, est-elle fidèle à la fiction d'origine ?

Rebecca : une fiction sombre

L'adaptation de la série britannique Marcella, intitulée Rebecca en France est diffusée sur TF1 depuis quelques semaines. On suit de près une flic, enquêtrice à la brigade criminelle, incarnée par Anne Marivin, qui n'a pas eu un chemin de vie facile. En effet, elle a été longtemps plongée dans une terrible dépression qui l'a forcée à abandonner son travail et à se mettre en arrêt maladie. Durant 6 ans, beaucoup de choses se sont passées dans son cercle familial, mais elle finit tout de même par reprendre son activité professionnelle, car on vient la solliciter.

Ainsi, Rebecca est interrogée sur un détail concernant la dernière enquête qu'elle a menée. Et malheureusement, c'est au moment où elle reprend du service, qu'elle se fait quitter par son mari interprété par Benjamin Biolay. Elle va donc se lancer corps et âme dans cette affaire, persuadée que le tueur en série qu'elle recherche est le même qui lui avait échappé des années plus tôt.

Des interprétations différentes

Dans la version anglaise, le premier rôle est tenu par l'actrice Anna Friel. Elle incarne une femme assez torturée qui a des problèmes avec l'alcool. Cependant, lorsque cela concerne son travail, elle est très déterminée et peut s'avérer antipathique voire immorale. Le remake français offre une version légèrement plus adoucie de cette femme meurtrie. Évidemment, le jeu des deux comédiennes est différent et elles ont chacune une façon très personnelle d'interpréter ce rôle complexe.

La durée du congé maladie de Rebecca varie selon la version : 11 ans pour le modèle original, pour seulement 6 ans dans la version française. Mais cette dernière ne s'éloigne guère du scénario de base. En effet, les deux femmes sont toutes les deux atteintes par la même pathologie, l’amnésie dissociative suite à un traumatisme violent qu'elles ont subi.

Rebecca ©TF1 Production

Une recette subtile

La série Rebecca ne se passe pas dans le même pays, de nouveaux codes ont été instaurés. Il y a également plusieurs petites différences visibles : les victimes sont féminines du côté français, on notera également que la policière ne forme pas un couple mixte avec son mari, contrairement à ce qu'on peut voir dans la série Marcella. Les scénaristes de la version française ont dû mettre en place une recette subtile afin d'approfondir certains pans du scénario, comme la vie intime du couple. Anne Marivin s'est expliquée lors d'une interview accordée à Allociné:

Il y avait des choses qu'on avait envie d'explorer plus, notamment la vie intime du couple. Mais également le rapport maternel et paternel, alors que dans la version de Marcella, la série est plus axée sur le thriller et l'enquête.

Un raccourci est fait dans le remake français. Effectivement, les téléspectateurs découvrent seulement vers la fin l'origine du traumatisme de Rebecca et un détail a été changé. Dans Marcella, la séquence de révélation se fait lors du dernier épisode de la saison 2. Des petits changements notables qui n'entachent pas le scénario sombre et complexe de ce polar.