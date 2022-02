Red Light : c'est quoi cette série flamande sur la prostitution avec Carice van Houten ?

Récompensée au festival Canneseries, "Red Light" débute ce jeudi 24 février sur Arte. Plongée dans l'enfer de la traite des êtres humains, ce programme dresse le portrait de trois héroïnes complexes embarquées dans un engrenage infernal, dont une proxénète incarnée par l'excellente Carice van Houten.

Red Light : dans l'enfer de la traite des êtres humains

Constituée de dix épisodes, la série Red Light débarque sur Arte. Après avoir marqué le public avec le rôle de Melisandre dans Game of Thrones, Carice van Houten fait son grand retour sur le petit écran avec ce programme, récompensé par le Prix d'interprétation et le Prix des lycéens à Canneseries en 2020. Elle prête ici ses traits à Sylvia, une proxénète d'Anvers qui se retrouve dans un engrenage infernal impliquant aussi Evi (Maaike Neuville) et Esther (Halina Reijn).

Alors qu'elles viennent de milieux opposés, ces femmes sont projetées dans le monde de la traite des êtres humains. Pour s'en sortir, elles auront besoin les unes des autres. Ce polar flamand se déroule entre la Belgique et les Pays-Bas, et plus précisément entre Anvers et Amsterdam. Une immersion dans des bas-fonds sur lesquels Sylvia règne avec son compagnon Ingmar (Geert Van Rampelberg). En plus de gérer ses "vitrines", le couple dirige des maisons closes illégales où il exploite des jeunes femmes venues d'Afrique et des pays de l'Est. Leur vie bascule lorsque l'un de leurs clients, qui n'est autre que le mari d'Esther, est assassiné.

Sylvia Steenhuyzen (Carice van Houten) - Red Light ©Arte

Evi est en charge de l'enquête autour de ce meurtre. Luttant contre son alcoolisme, la policière se plonge corps et âme dans l'affaire, intriguée par les personnalités de la souteneuse et de la cantatrice renommée qui vient de perdre son époux. Au-delà de dépeindre un univers particulièrement sombre et cruel, Red Light dresse le portrait de trois héroïnes fortes, complexes et troubles, créées par Carice van Houten et Halina Reijn.

Deux meilleures amies à l'écriture

À l'initiative de cette série, Carice van Houten l'a développée avec plusieurs coscénaristes, parmi lesquels sa partenaire de jeu et meilleure amie. Les deux comédiennes se connaissent depuis de nombreuses années et ont notamment joué ensemble dans l'excellent Black Book de Paul Verhoeven, sorti en 2006. Dans ce long-métrage, Carice van Houten incarne Ellis de Vries, une jeune femme juive qui intègre la Résistance et parvient à infiltrer le Service de Renseignements allemand. Au cours de sa mission, elle croise la route de Ronnie, interprétée par Halina Reijn, secrétaire dénuée d'illusions qui joue habilement ses cartes pour survivre.

Très célèbre en Hollande, le tandem fait par la suite parler en raison de sa proximité. Les rumeurs autour de leur présumée histoire d'amour circulent pendant un temps, mais Carice van Houten les dément. Outre Black Book, les actrices sont également toutes deux apparues dans Walkyrie, sorti en 2009. Dix ans plus tard, Halina Reijn dirige sa complice dans le thriller Instinct, en lui confiant le rôle d'une psychanalyste qui tombe sous le charme d'un agresseur multirécidiviste. Enfin, elles ont écrit ensemble l'ouvrage Antiglamour, publié en 2013, à travers lequel elles racontent leur relation singulière.

Leur collaboration franchit donc un nouveau cap avec Red Light, thriller haletant centré sur un sujet puissant. La série est à découvrir sur Arte dès le 24 février 2022.