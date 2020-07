Reef Break sur M6 : c'est quoi cette nouvelle série policière ?

M6 propose dès le vendredi 3 juillet un nouveau programme intitulé "Reef Break". Un drame policier qui se déroule dans un cadre pour le moins idyllique. En tête d'affiche, Poppy Montgomery, une actrice bien connue des téléspectateurs.

Reef Break de quoi ça parle ?

Reef Break, série aux notes estivales et dépaysantes, est issue de l'esprit de Ken Sanzel, auquel on doit entre autres plusieurs épisodes de Numb3rs. C'est un peu Sea, Sex and Sun transposé sur petit écran. Et, fait rare, la série américaine résulte d'une commande de la chaîne française M6, qui s'est associée avec ABC pour la création du programme. Le titre du show, qu'on peut traduire en français par "fond de récif", désigne un fond marin rocheux - soit une zone dans laquelle il n'est pas conseillé de s'aventurer.

Le pitch du programme est à la fois simple et efficace. Le personnage principal, Cat Chambers, est une ancienne voleuse qui travaille désormais main dans la main avec la justice pour résoudre des affaires. L'héroïne est de retour sur le Reef, un archipel qu'elle a quitté il y a déjà cinq ans. Là, après une nuit torride avec un parfait inconnu, Cat apprend qu'elle va faire équipe avec ledit amant éphémère, qui n'est autre qu'un officier de police du nom de Wyatt Cole. En effet, la fille d'un puissant homme d'affaires vient d'être kidnappée. Et ses ravisseurs demandent une rançon de six millions de dollars...

Qui sont les acteurs de la série ?

En tête d'affiche, Poppy Montgomery, star absolue du petit écran à la carrière bien remplie. L'actrice s'est illustrée dans de nombreux shows bien connus. Parmi ces derniers, F.B.I portés disparus ou encore Unforgettable. Très à l'aise dans le registre policier et ses nuances, la comédienne s'est avérée particulièrement réceptive au ton léger de Reef Break. Plus habituée à camper des gardiennes de la paix, elle incarne ici une ex-criminelle rangée - mais particulièrement punchy. Poppy Montgomery a aussi collaboré au scénario et à la production de Reef Break, une première pour l'actrice.

A ses côtés, on retrouve Ray Stevenson, apparu dans Thor et la série Rome. Il campe ici un certain Jake Elliot. Quant au fameux Wyatt Cole, il est joué par Desmond Chiam. Le comédien, habitué aux séries, est un régulier des Chroniques de Shannara.

Où et quand regarder Reef Break ?

Reef Break, composée de treize épisodes, apparaît comme un programme feel-good et décomplexé. Sa toile de fond comme ses intrigues en font une série lumineuse, divertissante et effrénée. De plus, elle propose dans le rôle principal une femme forte et indépendante, tout à fait dans l'air du temps. Pour découvrir la série, rendez-vous sur M6 le vendredi 3 juillet à 21h05. La chaîne diffusera deux épisodes par semaine. Et pour vous faire une idée, découvrez ici la bande-annonce de Reef Break. Un hic cependant, après sa diffusion aux Etats-Unis, Reef Break a été annulée par aBC. Il faudra donc se contenter de cette unique saison de treize épisodes.