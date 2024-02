Bientôt sur Prime Video : ce thriller va vous retourner le cerveau

Découvrez la bande-annonce de "Reine rouge", une série policière à venir sur Prime Video. On y retrouve Vicky Luengo dans le rôle d'une enquêtrice, au QI de 242, qui tente d'arrêter un tueur en série.

Vicky Luengo dans Reine rouge

Après avoir marqué les esprits sur Canal+ avec Antidisturbios, c'est sur Prime Video qu'on va prochainement retrouver l'actrice Vicky Luengo. La comédienne sera toujours une enquêtrice dans Reine rouge. Sauf que cette fois, sa mission ne sera pas d'étudier le comportement de policiers accusés de violences, mais d'arrêter un tueur en série. Dans Reine rouge, elle joue Antonia Scott, qui avec son QI de 242 est la personne la plus intelligente de la planète.

Issue d'un programme policier expérimental appelé "Reine rouge", elle avait été mise de côté par le service. Son ancien patron va cependant la faire revenir pour enquêter sur des meurtres violents et le kidnapping de l'homme le plus riche d'Espagne. Pour l'accompagner dans son enquête, Antonia va devoir faire équipe avec Jon Gutiérrez, un policier colérique interprété par Hovik Keuchkerian.

Un thriller tiré d'un roman

Prime Video a dévoilé la bande-annonce de Reine rouge (vidéo en une d'article). Comme on pouvait s'y attendre en voyant la description des deux personnages, Antonia et Jon sont deux opposés qui, dans un premier temps, ne vont pas s'apprécier particulièrement. Mais leur mission sera plus importante, car le tueur est visiblement très organisé, intelligent et déterminé. La vidéo laisse entrevoir certains de ses meurtres sordides qui devraient marquer les esprits. De plus, on remarque certains choix visuels. On verra en effet dans Reine rouge ce que pense Antonia et son analyse des événements, un peu à la manière d'un Sherlock Holmes. Son intelligence hors du commun lui permettant de voir des choses étonnantes...

Vicky Luengo - Reine rouge ©Prime Video

Reine rouge s'annonce prenante. On nous promet un thriller captivant. Notons qu'on doit cette création à l'Espagnole Amaya Muruzabal, d'après la trilogie littéraire à succès de Juan Gómez-Jurado (Reine Rouge, Louve Noire, Roi Blanc), qui remporta le Prix du meilleur roman étranger au Festival Polar de Cognac en 2022. La première saison, composée de 7 épisodes réalisés par Koldo Serra, est l'adaptation du premier tome. La série sera disponible sur Prime Video à partir du 29 février.