Resident Evil Infinite Darkness : c'est quoi cette série Netflix ?

Le 8 juillet, Netfix a publié une mini-série centrée sur l’univers « Resident Evil ». Intitulée « Resident Evil : Infinite Darkness », focus sur cette série animée en CGI centrée sur les deux héros emblématiques de la franchise vidéo-ludique : Claire Redfield et Leon S. Kennedy.

Resident Evil : une franchise culte

Initialement, Resident Evil est une franchise de jeu vidéos. Le tout premier jeu est développé par Capcom et distribué sur la Playstation 1 en 1996. Suite au succès monumental de ce premier opus, de nombreuses suites ont vu le jour au fil des années et des générations de consoles. En tout, c'est une trentaine de jeux qui ont été produits, dont le dernier, Resident Evil Village, est sorti le 7 mai dernier sur PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One et Xbox Series.

Resident Evil : Infinite Darkness ©Netflix

Forcément, face à un tel succès, le septième art n'a pas tardé à s'emparer de la franchise. La licence a été dérivée à travers 6 films, tous portés par Milla Jovovich entre 2002 et 2016. La plupart d'entre eux ont été mis en scène par Paul W.S. Anderson. En tout, la saga a rapporté plus de 1,2 milliards de dollars au box-office mondial. Actuellement, la franchise va revenir sur le devant de la scène puisque Sony travaille sur un nouveau film intitulé Resident Evil : Welcome to Raccoon City, et mis en scène par Johannes Roberts. Ce nouveau film est attendu le 24 novembre prochain au cinéma.

Infinite Darkness

En parallèle de ce projet, Netflix travaille également à remettre la licence au goût du jour. Ce 8 juillet dernier, la plateforme a mis en ligne Resident Evil : Infinite Darkness. Il s’agit d’une série animée mise en scène par Hiroyuki Kobayashi. Celle-ci a pour but de renouer avec les éléments des jeux vidéo, en présentant deux personnages emblématiques de la franchise : Claire Redfield et Leon S. Kennedy. Cette mini-série d’une saison composée de 4 épisodes de 25 minutes est entièrement réalisée en CGI. Un élément qui crée une énorme proximité avec les jeux vidéo eux-mêmes.

Resident Evil : Infinite Darkness raconte comment les survivants de Raccoon City deviennent des agents du gouvernement américain. La série tisse également des liens étroits avec le jeu Resident Evil 5. Le show respecte ainsi profondément la saga. Autant sur le fond que sur la forme, sans jamais créer d’incohérence au sein de la licence. En soit, Infinite Darkness est un épisode à part entière. Capcom, qui s’est en partie occupé de la production de cette mini-série, fait donc le choix de parler avant tout aux joueurs, quitte à laisser les néophytes sur le carreau. Infinite Darkness est à la croisée du film de guerre, du film d’espionnage et du film de zombies, et se présente comme une œuvre violente, gore, et loin du tout-venant hollywoodien.