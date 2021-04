Resident Evil Infinite Darkness : Netflix dévoile la bande-annonce et la date de sa série animée

Préparez-vous à entendre parler de la franchise "Resident Evil" dans les prochains mois. En plus du jeu vidéo attendu en mai, une série animée sur Netflix est prévue pour cette année. La date de sortie vient d'être dévoilée, ainsi qu'une nouvelle bande-annonce.

Resident Evil : trois nouvelles adaptations arrivent

Jusqu'ici, la transposition de l'univers Resident Evil au cinéma se résumait à quelques adaptations animées et à la saga développée par Paul W.S. Anderson. Ce dernier est très loin d'avoir contenté les fans de la célèbre série de jeux vidéo horrifiques. Lancée en 1996, elle a depuis accouché de titres mythiques sur nos consoles. Il lui reste encore des beaux jours à vivre, avec dans un futur proche l'arrivée en mai du huitième volet officiel, Resident Evil Village. Un ajout que les fans attendent avec impatience après une série d'aperçus prometteurs.

En ce qui concerne les adaptations, des choses sont sur le feu en ce moment. Un reboot au cinéma se prépare avec Johannes Roberts à sa tête. Un film que l'on espère plus proche de l'ADN de la marque et qui devrait d'ailleurs reprendre le point de départ si connu avec le virus qui s'échappe d'un laboratoire et transforme la population de Raccoon City en zombies. En parallèle, Netflix s'intéresse aussi à Resident Evil avec deux séries ! La première sera en prises de vues réelles, mais ce n'est pas d'elle dont il est question ici. On va plutôt parler de la seconde qui, elle, est en animation.

La série animée Netflix se montre en vidéo

Resident Evil : Infinite Darkness ©Netflix

Titrée Resident Evil : Infinite Darkness, elle se déroulera en 2006 alors que le célèbre Leon S. Kennedy se rend à la Maison Blanche pour une enquête. Il croise sur place Claire Redfield, employée chez TerraSave, qui cherche à percer un étrange mystère. Leur rencontre va être chamboulée quand une armée de zombies fait irruption dans le bâtiment. Une bande-annonce vient d'être révélée par Netflix. Elle s'attarde sur la situation de départ avec un dialogue entre les deux personnages évoqués plus haut. Puis les lumières de la Maison Blanche s'éteignent et la situation dégénère.

Un aperçu qui permet de voir la direction artistique très proche de ce que l'on retrouve dans les jeux. Le choix de l'animation en images de synthèse nous rapproche visuellement d'une expérience vidéoludique. On se croirait presque devant une cinématique, sauf que vous n'allez jamais prendre la manette en main.

En plus de la bande-annonce, Netflix annonce que la sortie de Resident Evil : Infinite Darkness interviendra en juillet prochain. Aucune date précise n'est cependant dévoilée. L'année 2021 coïncide avec les 25 ans du lancement de la saga. On espère que le cadeau saura contenter les fans pour cette occasion particulière.