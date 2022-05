Resident Evil : Netflix dévoile un teaser violent de sa série live

La licence "Resident Evil" continue de se développer avec une série live disponible le 14 juillet sur Netflix. Le show, qui se déroulera à deux périodes différentes, se dévoile dans un premier teaser.

LResident Evil : une franchise immortelle

La saga Resident Evil ne risque pas de s'arrêter de sitôt. Du côté des jeux vidéo, la franchise et régulièrement remise en avant grâce en partie aux versions remakes des premiers jeux. Au cinéma, il y a eu les six films de Paul W. S. Anderson (comme réalisateur ou producteur selon les longs-métrages). Mais en 2021 Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City devait relancer tout ça avec une approche plus ressemblante des jeux vidéo. Étant donné son score peu convaincant au box-office, pas sûr qu'un second opus voit le jour tout de suite.

Resident Evil ©Netflix

Que les fans se rassurent néanmoins, puisque Netflix a aussi montré son intérêt pour les zombies. La plateforme de streaming a d'abord proposé la série d'animation Resident Evil : Infinite Darkness. Et prochainement on pourra découvrir une nouvelle série live. Titré simplement Resident Evil, le show va s'inspirer de la licence sans vraiment être une adaptation fidèle à un jeu en particulier - tout en étant canon. C'est du moins ce que laisse paraître le premier teaser (en une d'article).

Un premier teaser pour la série Netflix

La série Resident Evil devrait débuter en 2022 à New Raccon City, "où il ne se passe jamais rien de spécial". Billie et Jade Wesker, deux adolescentes adoptées par Albert Wesker et nées dans des circonstances étranges, vont découvrir ce lieu contrôlé par Umbrella. Comme on s'en doute, une épidémie va se déclencher et provoquer une apocalypse de zombie. On verra alors les conséquences de cette catastrophe en 2036.

L'originalité de cette nouvelle série sera donc de se dérouler à deux périodes différentes. Et si on pourrait craindre une approche un peu soft avec la présence au premier plan de deux adolescentes, ces images sont plutôt rassurantes. Le show aura son lot de créatures terrifiantes, de hordes de zombies, de scènes d'action et de moments sanguinolents.

Le résultat final sera à découvrir le 14 juillet sur Netflix.