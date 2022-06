Resident Evil sur Netflix : les monstres se dévoilent dans la bande-annonce

La série "Resident Evil" prévue sur Netflix se dévoile davantage avec une nouvelle bande-annonce. Au programme, un paquet de créatures effrayantes et de jeunes héroïnes prêtes à tout pour s'en sortir.

Toujours plus de zombies avec Resident Evil

S'il y a bien une saga qu'on peut qualifier d'increvable, c'est Resident Evil. La franchise de jeux vidéo à succès a donné lieu à une série de films dirigés par Paul W. S. Anderson et portés par Milla Jovovich. Des longs-métrages loin d'être des chefs-d'œuvre mais qui ont toujours su attirer le public. Après sept films, la saga s'est relancée avec le reboot Bienvenue à Raccoon City (2021). Même si celui-ci n'a pas été un succès au box-office, d'autres œuvres Resident Evil sont toujours prévues.

Resident Evil ©Netflix

Parmi les projets attendus, il y a évidemment la série live action de Netflix. Un show qui arrivera cet été et qui compte amener un peu de nouveauté. En effet, on suivra cette fois Billie et Jade Wesker, les filles adoptées d'Albert Wesker. C'est ce dernier qui sera à l'origine de l'épidémie de zombies. De plus, la série Resident Evil se déroulera à deux époques : en 2022 à New Raccoon City, et en 2036 en pleine apocalypse.

Une bande-annonce rassurante pour la série Netflix

Un premier teaser avait été dévoilé par Netflix et laissait craindre un show un peu trop "gentil". En s'intéressant au parcours des deux adolescentes, on avait peur que la série ait une approche relativement soft. Mais la nouvelle bande-annonce de Resident Evil (en une d'article) vient nous rassurer. Comme on peut le voir sur les images, il y aura de la violence, du sang et des moments flippants. On découvre notamment dans la vidéo quelques créatures qui s'annoncent particulièrement effrayantes. Notamment ce qui ressemble à une araignée géante et zombifiée à 1min02.

Enfin, on n'aura pas manqué ce passage où l'une des héroïnes sort une tronçonneuse pour venir à bout d'une horde de morts-vivants, pour notre plus grand plaisir !

La série sera à découvrir le 14 juillet sur Netflix.