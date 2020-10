Rhythm + Flow : Netflix adapte en France le programme avec trois énormes stars du rap

L'émission américaine "Rhythm + Flow" qui donne sa chance à des inconnus va débarquer en France. Netflix a annoncé qu'une déclinaison était prévue, avec trois personnalités importantes du rap français. À l'arrivée, nous allons peut-être découvrir la prochaine révélation dans ce genre musical.

Rhythm + Flow : une émission qui a cartonné aux USA

Une seule saison aura suffi pour rendre populaire le programme Rhythm + Flow. Netflix va encore un peu plus sur le terrain de la télévision avec ce type d'émissions. Le but de celle dont il est question ici n'invente rien : des stars du rap sillonnent les USA pour auditionner des inconnus dans l'espoir de dénicher la perle rare. Après une phase de repérages dans plusieurs villes, les élus passent par des épreuves, jusqu'à qu'il n'en reste qu'un seul ! Le processus de l'émission est tout ce qu'il y a de plus classique. Le grand gagnant de la première saison a été D Smoke et une seconde devrait normalement voir le jour. Les abonnés se sont passionnés pour ce programme à la mécanique efficace, parce qu'il touche au genre musical le plus populaire en ce moment et grâce à la participation de stars du milieu : Cardi B, T.I., Snoop Dogg, Chance the rapper, Fat Joe et d'autres invités.

À la France de chercher sa star de demain

Netflix entend faire aussi prestigieux en France et vient d'annoncer qu'une déclinaison francophone était lancée ! Le principe restera exactement le même et c'est trois stars qui ont accepté de composer le jury : Shay, Niska, SCH. On peut très difficilement faire plus populaire, à moins d'aller chercher des gens comme Jul, le belge Damso, Ninho ou encore Sofiane.

Si la formule reste exactement la même, des personnalités connues devrait intervenir dans certains épisodes. Aux USA, les membres du jury ont sollicité des gens du milieu pour les aider dans leur mission. On en a vu d'autres intervenir lors des prestations en plateau ou en fonction de certaines épreuves. C'est le paysage urbain français dans son ensemble qui pourrait se retrouver dans Rhythm + Flow, avec des producteurs, des chanteurs, des réalisateurs de clip. Avec ce début de casting, Netflix frappe fort et sait comment nous intéresser. On attend maintenant de voir si le résultat se rapproche de ce qu'ont fait les américains. La plateforme a l'occasion de se trouver une star estampillée par sa marque pour continuer d'étendre son pouvoir d'attraction. L'enjeu n'est pas seulement de faire une émission qui sera regardée, c'est un objectif sur le plus long terme qui est visé.

Aucune date de diffusion n'est annoncée.