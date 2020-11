Rick et Morty : Dan Harmon donne des nouvelles des saisons à venir

Dan Harmon, le co-créateur de « Rick et Morty », vient de donner quelques nouvelles sur la suite des aventures de son duo intergalactique. Le scénariste confirme ainsi que la série ira au moins jusqu'à une septième saison.

Rick et Morty : une série culte

En 2013, Dan Harmon et Justin Roiland réalisent une référence absolue des dessins animés pour adultes. Ils mettent en scène Rick et Morty, un show devenu totalement culte avec le temps. Tandis que la saison 4 a été diffusée cette année sur Adult Swim et est disponible sur Netflix, Dan Harmon et Justin Roiland n'ont pas encore dit leur dernier mot. Le duo travaille actuellement sur la suite des aventures de Rick et Morty.

Au moins jusqu'à une saison 7

Le show a déjà été renouvelé pour une cinquième saison, sans pour autant avoir une date de lancement définitive. Heureusement, le duo a pu continuer à travailler à distance même pendant la pandémie de Covid-19. Deux ans se sont écoulés entre la sortie de la saison 3 et de la saison 4. Ce qui donne une idée de l'attente entre chaque saison. Entre temps, Adult Swim a signé pour 70 autres épisodes. Moins les 10 épisodes de la saison 4, il reste encore 60 épisodes à produire pour honorer le contrat. Ainsi, peut-être que les futures saisons auront davantage d'opus.

© Adult Swim

Lors d'un panel virtuel d'Adult Swim France 2020, Dan Harmon a révélé que l'équipe travaillait actuellement sur trois nouvelles saisons. Le show irait donc au minimum jusqu'à la saison 7. Le showrunner a même lâché quelques éléments de la future intrigue :

Je crois que nous travaillons actuellement sur la saison 7, mais j'arrive même pas à suivre. Je ne saurai pas si on est sur la saison 5 ou la saison 6. Vous devrez vous attendre à des choses assez groovy, notamment sur Beth. Space Beth n'était pas un one shot.

Ainsi, Dan Harmon tease le retour du double spatial de Beth, introduit dans la dernière saison. Le scénariste confirme ainsi que cette nouvelle protagoniste est vouée à revenir dans les futurs délires du show. Une héroïne qui a séduit le public, et qui mérite incontestablement plus de développement. Ainsi, les spectateurs peuvent se réjouir, puisque Rick et Morty va revenir pour au moins trois nouvelles saisons. Quant aux dates de sorties, il va falloir encore patienter.