Rick et Morty : découvrez Christopher Lloyd en version live dans la peau de Rick

Adult Swim vient de dévoiler à ses spectateurs un mystérieux clip en live-action dérivé de la série animée "Rick et Morty". Pour l'occasion, l'inimitable Christopher Lloyd campe le détraqué Rick Sanchez.

Christopher Lloyd : de Retour vers le futur à Rick et Morty

Adult Swim, la chaîne qui diffuse la série Rick et Morty, vient de publier d'étranges clips de quelques courtes secondes qui offrent un aperçu de la série de Dan Harmon et Justin Roiland, mais en version live-action. En effet, ces quelques vidéos, sorties sur les réseaux sociaux, imaginent à quoi pourrait ressembler la série Rick et Morty en prises de vue réelles. Depuis sa première saison en 2013, la série Rick et Morty est devenue un véritable phénomène à travers le monde, et se place aujourd'hui, déjà, au Panthéon des séries américaines pour adultes. Après la saison 3, Adult Swim a renouvelé la série pour au moins 70 épisodes. Depuis, les fans ne cessent d'imaginer à quoi pourrait ressembler le show en version live. Et il semblerait qu'Adult Swim ait entendu leurs désirs.

Rick et Morty ©Adult Swim

Ces courtes vidéos mettent en scène les comédiens Christopher Lloyd et Jaeden Martell, respectivement dans les rôles de Rick et Morty. Si le jeune Jaeden Martell (Ça, A Couteaux Tirés) n'est pas très célèbre auprès du grand public, la présence de Christopher Lloyd est un petit évènement à lui tout seul. En effet, ce dernier était la star de la trilogie Retour vers le futur. Il y incarnait le rôle du Dr Emmett Brown, dont se sont inspirés Dan Harmon et Justin Roiland pour créer Rick Sanchez. Pendant des années, les fans ont imaginé Christopher Lloyd dans la peau de Rick. C'est maintenant chose faite !

Mais que signifient ces clips ?

Le grand final de la saison 5 de Rick et Morty a été dévoilé aux Etats-Unis ce dimanche 5 septembre 2021. Pour faire la promotion de la série, Adult Swim a donc décidé de publier ces différents clips sur leurs réseaux sociaux. La première vidéo présente une reproduction en direct du laboratoire/garage de Rick. Son portail vert emblématique est lui aussi de la partie. Christopher Lloyd et Jaeden Martell apparaissent ainsi comme les versions C-132 des personnages habituels, qui évoluent dans la réalité C-137. La deuxième vidéo présente une fois de plus les deux personnages face à un étrange cornichon en hommage à l'un des épisodes phares du show : Pickle Rick. Enfin, une troisième vidéo dévoile Christopher Lloyd dans tous ses états, en train de crier sur un pauvre Morty à terre.

Difficile de savoir si ces vidéos sont simplement une blague promotionnelle, ou s'il s'agit réellement d'un teaser pour un épisode spécial de la série en live-action. Vu le ton du show, et son univers de science-fiction littéralement sans limite, Dan Harmon et Justin Roiland pourraient totalement justifier la mise en place d'un épisode en prises de vue réelles. Autre option : peut-être s'agira-t-il simplement d'une scène post-générique un peu ambitieuse. Ou encore d'un projet de long-métrage ? Difficile d'avoir une réponse claire pour le moment. En tout cas, si un film en live-action centré sur Rick et Morty est prévu, on est prêt à signer les yeux fermés ! En attendant, on vous laisse avec les trois vidéos, pour patienter jusqu'au grand final de la saison 5, qui n'a pas encore de date de sortie sur le territoire français.