Rick et Morty : le co-créateur de la série renvoyé. La saison 7 en danger ?

C’est un véritable coup de tonnerre qui vient de bousculer le monde de "Rick et Morty". Justin Roiland, l’un des créateurs du show, vient d’être licencié par Adult Swim suite à de lourdes accusations à son encontre d'une de ses anciennes compagnes.

Rick et Morty : une série culte

En 2013, Dan Harmon et Justin Roiland créent la série animée Rick et Morty. Adapté pour un public adulte et adolescent, le show rencontre un succès critique et populaire exceptionnel. Actuellement, la série compte 6 saisons, et une septième est en cours de production. La sixième saison a récemment été diffusée sur Adult Swim fin 2022 tandis que la saison 5 est sortie il y a quelques semaines sur Netflix.

Déjà culte, cette série rencontre un engouement toujours plus important auprès des amateurs du genre. Il faut dire que Dan Harmon et Justin Roiland ont créé un univers de science-fiction passionnant, agrémenté d’un humour noir et sarcastique de premier ordre. Pourtant, une récente affaire vient de bouleverser cette aventure idyllique.

Rick et Morty saison 6 © Adult Swim

Justin Roiland vient de se faire renvoyer

En effet, Justin Roiland, co-créateur de la série et doubleur officiel de Rick Sanchez et de Morty Smith, vient d’être mis en examen. The Hollywood Reporter rapporte que Justin Roiland encourt jusqu’à 7 ans de prison ferme pour actes présumés de violences conjugales et séquestration, après une plainte datant de 2020. Les deux chefs d’accusation retenus sont « coups et blessures domestiques avec lésions corporelles » et « faux emprisonnement par menace, violence, fraude et/ou tromperie ».

L’affaire a été rendue publique le 12 janvier dernier. L’identité de la victime n’a pas été révélée mais il s’agirait d’une de ses ex-compagnes. Après avoir plaidé non-coupable suites aux accusations de 2020, Justin Roiland a été libéré sous caution pour la somme de 50 000 dollars. Il attend désormais une nouvelle audience le 27 avril prochain, qui pourrait aboutir sur un procès.

Face à ces révélations, la chaîne américaine Adult Swim, qui produit et diffuse le show, a préféré se séparer de Justin Roiland. La série Rick et Morty va cependant continuer son développement. Adult Swim a précisé que « l’équipe talentueuse et dévouée travaille d’arrache-pied sur la saison 7 ».

Toujours selon The Hollywood Reporter, de nouvelles voix vont être embauchées pour remplacer Justin Roiland. Pour le moment, Dan Harmon n’a fait aucune déclaration sur cette affaire…