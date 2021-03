Rick et Morty saison 5 : Adult Swim dévoile une première bande-annonce explosive

Adult Swim France vient de partager la toute première bande-annonce de la saison 5 de « Rick et Morty ». Et sans surprise, ça promet d'être dans la veine des précédents opus : drôle, irrévérencieux et totalement trash.

Rick et Morty : ça ne s'arrêtera jamais

En 2013, Dan Harmon et Justin Roiland réalisent une référence absolue des dessins animés pour adultes. Ils mettent en scène Rick et Morty, un show absolument génial ! Tandis que la saison 4 a été diffusée l'année dernière sur Adult Swim et sur Netflix, Dan Harmon et Justin Roiland n'ont pas encore dit leur dernier mot. Le duo travaille actuellement sur la suite des aventures de Rick et Morty.

Rick et Morty ©Adult Swim

Si Adult Swim a dévoilé la première bande-annonce de la saison 5, ce n'est que la face visible de l'iceberg. En effet, les deux créateurs pensent emmener les aventures de Rick et Morty au moins jusqu'à une saison 7. Avant la saison 4, Adult Swim avait saigné une commande de 70 épisodes à Dan Harmon et Justin Roiland. Lors d'un panel virtuel d'Adult Swim France 2020, Dan Harmon a révélé que l'équipe travaillait actuellement sur trois nouvelles saisons. Le show irait donc au minimum jusqu'à la saison 7.

Dan Harmon a également teasé à l'époque le retour du double spatial de Beth, introduit dans la saison 4. Le scénariste confirme ainsi que cette nouvelle protagoniste est vouée à revenir dans les futurs délires du show. Une héroïne qui a séduit le public, et qui mérite incontestablement plus de développement. Ainsi, les spectateurs peuvent se réjouir, puisque la série Rick et Morty va revenir pour au moins trois nouvelles saisons.

Une bande-annonce explosive

Et sans surprise, ce premier trailer de la saison 5 de Rick et Morty pose les bases. Comme les précédentes saisons, le show promet d'être drôle, décalé, irrévérencieux et totalement trash. Rick n'est pas prêt d'arrêter ses aventures intergalactiques, et le reste de la famille va continuer à subir ses dérapages de génie alcoolique. Encore une fois, Dan Harmon promet d'aller dans la parodie et de dériver des grandes figures de la pop culture à l'instar de cet homme poisson, pastiche d'Aquaman ou de Namor. De même, les Power Rangers risquent d'en prendre pour leur grade. Cette cinquième saison sera disponible à partir du 21 juin sur Adult Swim France.