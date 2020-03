Rick et Morty se la jouent Power Rangers dans une vidéo promo

On attend toujours la suite de la saison 4 de « Rick et Morty ». La série devrait faire son retour courant de l'année 2020. Il n'y a pour l'instant pas de date précise, pourtant, la promotion est toujours d'actualité.

Adult Swim a dévoilé la première partie de la saison 4 de Rick et Morty à la fin de l'année 2019. Cinq épisodes géniaux qui démontrent une fois de plus le talent des créateurs de ce show dantesque. Mais depuis, plus rien, et les fans commencent à s'impatienter. Mais la promotion a repris, ce qui nous laisse penser que Rick et Morty seront bientôt de retour.

Rick et Morty en Power Rangers

Sur le compte Twitter officiel de Rick et Morty, le show a fait un joli clin d’œil aux séries Super Sentai. Créées en 1975, les Super Sentai sont un ensemble de séries télévisées japonaises pour enfants. Avec des shows comme Kamen Rider, Metal Hero ou encore Ultraman, ils ont notamment fortement inspiré les Power Rangers.

Dans le dernier clip promotionnel de Rick et Morty, Rick Sanchez pilote une version robotique géante de lui-même pour combattre un étrange monstre. Un court clip de 15 secondes, proposant une animation différente de celle du show pour teaser le retour du duo.

Pour rappel, Rick et Morty est créée par Dan Harmon et Justin Roiland. La série, qui se place comme une petite révolution dans le genre du dessin animé pour adultes, est diffusée pour la première fois en 2013 sur Cartoon Network. L'histoire suit le quotidien extraordinaire de Rick Sanchez, un scientifique cynique, qui entraîne son petit-fils dans des aventures inextricables.

Pour le moment, trois saisons sont entièrement disponibles, à la fois sur Adult Swim via MyCanal et à la fois sur Netflix. Une série déjà culte dont la première partie de la saison 4 est disponible. On attend avec impatience la suite.