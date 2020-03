Rick et Morty sont de retour dans un épisode spécial étonnant

Rick et Morty sont de retour dans un court métrage inattendu qui présente les deux protagonistes dans la peau de samouraïs. Rick est le garde du corps du shogun Morty, attaqué par une meute de ninjas assassins.

Alors que les fans attendent toujours patiemment la seconde partie de la saison 4 de Rick et Morty, Adult Swim partage un court métrage inspiré de la série. Celui-ci a été diffusé sur Toonami et présente un samouraï Rick engagé pour défendre le shogun Morty.

Rick et Morty : Samouraï & Shogun

C'est une habitude de la série de présenter des versions alternatives de Rick et Morty. De nombreux épisodes abordent des représentations différentes des deux héros. Dans ce petit film, le duo est encore approché sous une nouvelle forme, en le plaçant à l'époque des samouraïs. Rick est le samouraï personnel de Morty, qui est un shogun en déplacement.

Les deux compères se font attaquer par une horde de ninjas assassins. La particularité de ces assaillants, c'est qu'ils sont tous des Rick. Revoilà donc ce cher vieillard, génie alcoolique, obligé de trucider d'autres versions de lui-même : une journée banale pour lui.

Intitulé Samouraï & Shogun, le court métrage est écrit et réalisé par Kaichi Sato. Cette adaptation est entièrement doublée en japonais, sous-titrée en anglais. Samouraï Rick, ou Rick WTM72, comme l'appellent ses ennemis, est un as au maniement du sabre. Le court métrage est un hommage appuyé aux films de samouraïs, aux animes, et plus largement au cinéma asiatique. C'est également une révérence à la création de Dan Harmon et Justin Roiland.

La vidéo est sanglante et brillante. Un moyen pour Adult Swim de permettre aux fans de patienter en attendant la suite de la saison 4. Le cinquième épisode a en effet été diffusé en décembre dernier, et depuis plus rien. Adult Swim n'a pas communiqué la date de sortie de l'épisode 6. Quant à cette vidéo, on ne sait pas vraiment si c'est un teaser pour annoncer le retour de la série, ou simplement une petite sucrerie gratuite. Mais en tout cas, c'est très plaisant.