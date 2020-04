Rick et Morty : un trailer et une date pour la suite de la saison 4

ENFIN ! Après des mois d'attente, Adult Swim confirme enfin la date de diffusion de la suite de la saison 4 de "Rick et Morty". La chaîne vient de publier une toute nouvelle bande-annonce, en espérant que ce ne soit pas un poisson d'avril...

En décembre dernier, Adult Swim a dévoilé les 5 premiers épisodes de la saison 4 de Rick et Morty. Puis, après 5 opus très réussis, la série a pris une pause à durée indéterminée. Et cet arrêt commençait à être long. Adult Swim a enfin entendu les prières des fans puisque le trailer de la seconde moitié de la saison vient de sortir. La fin de cette saison 4 sera donc disponible à partir du 4 mai sur Adult Swim avec la diffusion d'un épisode par semaine.

Rick et Morty enfin de retour

Cette fois, il semblerait que le duo soit réellement de retour. Cette bande-annonce propose le cocktail habituel d'humour, d'action et surtout d'irrévérence trash. Un trailer qui réserve quelques surprises avec notamment le retour de Croquette, le chien devenu intelligent et qui a voulu renverser la société humaine dans la première saison.

Il y a évidemment quelques références appuyées au 7ème art, que ce soit aux Power Rangers, à Alien avec des espèces de Facehugger, ou encore à Star Wars puisque Summer semble offrir une séquence de combat aux sabres lasers. Enfin, la série devrait également rendre hommage au Joker puisque les deux héros sont contraints de plonger dans une cuve d'acide.

Depuis 2014, Dan Harmon et Justin Roiland développent les aventures de Rick et Morty. Une série animée pour adultes qui s'est imposée comme un indispensable du genre, écrasant tout sur son passage. En une saison, Rick et Morty est devenu extrêmement culte, et s'est rapidement créé une solide communauté de fans.

C'est un plaisir de les retrouver pour cette suite de la saison 4 en exclusivité sur Adult Swim dès le 4 mai prochain.