Ripley : un magnifique trailer pour la série-événement Netflix

Andrew Scott apparaît énigmatique et dangereux dans les premières images de la série Netflix "Ripley", adaptation en huit épisodes de la célèbre histoire policière de Patricia Highsmith par le scénariste et réalisateur Steven Zaillian.

Thomas Ripley est de retour

Une nouvelle mini-série arrivera prochainement sur Netflix et ses premières images sont aussi ravissantes qu'effrayantes. La série en huit épisodes Ripley, qui mettra de nouveau en scène le fameux personnage, si trouble et dangereux, Thomas Ripley, se montre en effet dans un court teaser (en tête d'article).

C'est l'acteur irlandais Andrew Scott qui incarne le rôle-titre. Celui-ci, célèbre pour son rôle de Moriarty dans la série Sherlock et inoubliable "hot priest" de la série Fleabag, est par ailleurs à l'affiche du nouveau film d'Andrew Haigh Sans jamais nous connaître, le 14 février au cinéma.

Tom Ripley (Andrew Scott) - Ripley ©Netflix

L'année 2024 va-t-elle ainsi le consacrer ? La série Ripley semble en tout cas être le vecteur parfait pour son ascension. En effet, celle-ci est écrite et réalisée par Steven Zaillian, à qui l'on doit notamment les scénarios de La Liste de Schindler, Gangs of New York, American Gangster ou encore The Irishman. Il a par ailleurs déjà créé et réalisé pour la télévision la série unanimement célébrée The Night of. La série Ripley est attendue pour le 4 avril 2024.

Une adaptation fidèle et un casting royal

Cette série Netflix est une nouvelle adaptation du grand roman policier de Patricia Highsmith publié en 1955 Monsieur Ripley. L'histoire de la série est la suivante, et reprend fidèlement celle du roman :

Dans les années 1960 à New York, Tom Ripley est engagé par un homme très riche pour convaincre son fils rebelle, Dickie, de revenir d'Italie où il vit une vie oisive. Mais lorsque Tom rencontre Dickie et goûte à la vie du riche héritier, une mécanique de tromperies, d'escroqueries et de meurtre va se mettre en marche...

Au cinéma, cette histoire a déjà été adaptée deux fois. En 1960 dans Plein Soleil de René Clément, avec Alain Delon, Maurice Ronet et Marie Laforêt, et en 1999 dans Le Talentueux Mr. Ripley d'Anthony Minghella avec Matt Damon, Jude Law et Gwyneth Paltrow.

Les trois personnages principaux de la série Netflix sont donc interprétés par Andrew Scott dans le rôle de Tom Ripley, Johnny Flynn dans le rôle de Dickie Greenleaf et Dakota Fanning dans le rôle de Marge Sherwood, la petite amie de Dickie. Par ailleurs, sont aussi au casting John Malkovich, Austin Green et Eliot Sumner.