Risk : le créateur d'House of Cards prépare une série adaptée du célèbre jeu

Une adaptation du jeu de société "Risk" en série, on ne s'y attendait pas. C'est pourtant bien en train de se préparer. Et pas avec n'importe qui car le créateur de "House of Cards", Beau Willimon, est impliqué dans cette affaire. Suffisant pour susciter notre curiosité.

Risk devient une série

Toute marque un minimum connue est éligible à se retrouver embarquée dans une adaptation au cinéma ou à la télévision. Même un jeu de société peut y passer. Comme Risk, le célèbre jeu où les joueurs s'affrontent sur un plateau représentant le monde. Des missions leur sont données et ils devront les remplir en utilisant des ressources militaires. Celui qui parvient à battre son adversaire en premier remporte la partie. Un concept que l'on vous résume ici très brièvement, mais qui comporte quelques subtilités dans ses mécanismes. En somme, Risk est un jeu de stratégie sur fond de guerre.

C'est cette base qui va servir pour l'adaptation en série. Le studio Entertainment One vient d'annoncer un partenariat avec Hasbro qui porte sur plusieurs années. Nous devrions donc avoir d'autres projets tirés de jeux connus dans les prochaines années. De prime abord, on pourrait se demander quel est l'intérêt d'aller adapter Risk en une série tant le jeu ne comporte pas de grandes spécificités dans son univers. Aucun personnage fort ne l'incarne (sauf dans les déclinaisons) ni aucune histoire particulière. C'est aux joueurs de construire leur propre expérience.

Le créateur d'House of Cards dans le coup

On aurait le droit de trouver cette adaptation peu enthousiasmante si une donnée particulière ne changeait pas la donne : Beau Willimon. Le créateur et showrunner de House of Cards a manifesté de l'intérêt pour le projet et sans véritable difficulté on comprend ce qui le séduit dedans. Comme dans la série Netflix, il aura encore l'occasion de développer une histoire avec des fortes intrigues politiques, des jeux de dupes et des manigances. Ceci dit, il faudra définir un scénario pour que ces enjeux deviennent passionnants à l'écran. S'il nous sort quelque chose d'aussi fort que la première partie d'House of Cards (avant le départ de Kevin Spacey), le résultat peut sacrément valoir le détour. Beau Willimon était aussi derrière The First, une série sur Hulu annulée après une unique (et assez bonne) saison.

Reste évidemment à ce qu'un network ou une plateforme soit partant pour acquérir le show. Il n'en est qu'à son début dans le développement et a encore le temps de nous montrer ce qu'il a dans le ventre.