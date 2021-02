Riverdale : découvrez le teaser de l'épisode qui fait un saut dans le temps

La saison 5 de "Riverdale" a débuté depuis peu, avec toujours ce rythme d'un épisode par semaine. Le prochain s'annonce marquant pour les fans puisqu'il sera enfin question de ce bond dans le temps. Découvrez les images de ce qui vous attend !

Riverdale : une saison 5 qui plaît aux fans

Elle n'a pas toujours été d'une régularité exemplaire. Mais Riverdale arrive encore à entraîner dans son sillage un bon paquet de fans. Le retour avec la saison 5 a eu lieu dernièrement. Chez nous, c'est sur Netflix que l'on peut la suivre ça, avec un rythme qui suit la diffusion américaine sur la chaîne CW.

Trois épisodes sont sortis et le dernier vient d'amorcer le virage que tout le monde attendait. Un saut dans le temps de 7 ans va avoir lieu. Après la remise des diplômes, les personnages vont choisir quelle voie ils décident d'emprunter. Pour Archie (K.J. Apa), c'est direction le champ de bataille. Le héros a décidé de s'engager dans l'armée. Un choix qui a surpris son entourage. Nous en saurons plus sur lui et les autres dès le 11 février, date à laquelle l'épisode 4 titré Purgatory (en VO) doit arriver sur Netflix.

Riverdale © Dean Buscher/The CW

La série va reprendre alors que des années se sont écoulées et des nouvelles pistes narratives devraient être lancées. Le groupe sera-t-il aussi soudé qu'avant ? Est-ce que certains manqueront à l'appel ? Une nouvelle affaire va les occuper et ils retomberont dans une dynamique similaire à celle qui était la leur lors de leurs études. La CW vient de diffuser un teaser du prochain épisode. On découvre un Archie qui en bave à la guerre. Qu'on se rassure : il sera bien de la partie pour les retrouvailles. Jughead (Cole Sprouse) embrasse une carrière d'écrivain, pendant que Betty (Lili Reinhart) se traîne son douloureux passif alors qu'elle travaille pour le FBI. Puis Veronica (Camila Mendes) se montre en couple avec Chadwick. Les principaux protagonistes seront au rendez-vous.

Archie (K.J. Apa) - Riverdale © Dean Buscher/The CW

En attendant de savoir où se terminera cette saison 5, on apprend que la CW a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Une sixième saison a été commandée. La chaîne a d'ailleurs renouvelé une large partie de ses programmes, dont Flash et Batwoman. Les fans pourront encore passer du temps avec les personnages de Riverdale mais aucune date de retour n'est à l'ordre du jour pour l'instant.