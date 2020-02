Riverdale : deux acteurs principaux quitteront la série après la saison 4

Vous avez aimé ? Partagez :

La série « Riverdale » enregistrera deux départs importants à la fin de sa quatrième saison, diffusée actuellement. Deux des acteurs présents depuis le début de l’histoire entamée en 2017 diront au revoir à leurs personnages.

Attention car cet article contient de gros spoilers sur la cinquième saison de la série Riverdale !

La nouvelle arrivera certainement comme une surprise pour les fans de la série disponible sur Netflix. Deux des figures majeures de cette dernière, présentes depuis son lancement, ne participeront en effet pas à la suite de l’histoire lancée en 2017.

D’après Deadline, Marisol Nichols et Skeet Ulrich, qui interprètent Hermione Lodge et Forsythe Jones, ou « F. P », quitteront en effet Riverdale après avoir été présents dans des rôles majeurs depuis la première saison. Les personnages joués par les deux acteurs apparaissent régulièrement dans la série, puisque ce sont tous deux des parents principaux de protagonistes adolescents. Alors que Nichols prête ses traits à la mère de Veronica, Ulrich joue lui le père de Jughead Jones.

Comment les personnages diront-ils au revoir à l’univers de Riverdale ?

Reste donc à savoir comment leurs personnages vont être amenés à quitter l’univers de la série à la fin de la quatrième saison. Celle-ci est diffusée depuis le 9 octobre de l’année dernière, mais n’a pas encore livré son verdict. Aucune information concernant la façon dont les deux parents vont dire au revoir aux autres protagonistes n’a pour l’instant filtré, et on ne sait donc pas si une possibilité de les revoir plus épisodiquement dans les futures saisons sera ou non envisageable.

Basée sur la série de comics Archie Comics, et portée par K. J. Apa et Lili Reinhart, la série, qui s’est rapidement constituée une fan-base dévouée, se situe à Riverdale, petite ville en apparence tranquille des États-Unis. Mais, alors qu’une nouvelle année scolaire débute tout juste, un jeune lycéen, Jason Blossom, va trouver la mort dans des circonstances mystérieuses.

Archie Andrews (Apa), principal protagoniste de l’histoire, et ses amis Betty (Reinhart), Jughead Jones (Cole Sprouse) et Kevin Keller (Casey Cott), vont donc devoir faire face à la mort de l’un de leurs camarades, et voir leur quotidien chamboulé. Dans le même temps, Veronica (Camilla Mendes), à peine arrivée de New York, va intégrer le lycée, tandis que de nombreux secrets vont peu à peu être révélés sur les adolescents.

La cinquième saison, d’ores et déjà annoncée, sera composée de 22 épisodes, tout comme les trois dernières. Alors que la quatrième saison est toujours en cours, aucune date de sortie n’a pour l’instant été annoncée pour la suite de l’histoire des lycéens, mais elle devrait logiquement débuter à la rentrée prochaine.