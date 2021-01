Riverdale : KJ Apa donne des détails sur la saison 5

Les fans attendent depuis longtemps la nouvelle saison de "Riverdale". Et alors que The CW s’apprête à en diffuser le début, KJ Apa vient de donner des informations sur l’intrigue à venir. Et de gros changements s’annoncent pour les héros. Attention car cet article contient des spoilers !

Riverdale, une série pour adolescents en vogue

Lancée en 2017 sur The CW, Riverdale a été adaptée des comics du même nom par Roberto Aguirre-Sacasa. Elle a connu un rapide succès depuis sa première diffusion sur la chaîne américaine. La trame nous plonge dans une petite ville où habituellement rien ne se passe. Mais alors qu’une nouvelle année scolaire s’apprête à débuter, un lycéen de Riverdale High, Jason Blossom, disparaît mystérieusement. Parmi ses camarades, Archie Andrews, Betty, Jughead Jones et Kevin Keller, vont devoir s’adapter à leur nouveau quotidien et accepter la disparition de Jason. Ils vont aussi faire la connaissance de Veronica, une nouvelle élève tout juste arrivée de New York. Dans ce contexte, de nombreux secrets sur les adolescents vont alors commencer à émerger…

C’est K.J. Apa qui a été choisi pour incarner Archie dans Riverdale. Du côté de ses amis, Lili Reinhart joue Betty, Cole Sprouse incarne Jughead Jones et Casey Cott prête ses traits à Kevin. Camila Mendes interprète quant à elle la nouvelle arrivante dans la petite ville en apparence tranquille, Veronica. Cheryl Blossom, la sœur jumelle de l’adolescent disparu au début de la série, a également un rôle important dans l’intrigue du show. Elle y est jouée par Madelaine Petsch.

KJ Apa évoque le long saut dans le temps dans la saison 5 de Riverdale

Comme nous vous le rappelions en décembre dernier, l’intrigue de la saison 5 de Riverdale fera un bond en avant. On retrouvera d’abord au début de ce nouveau chapitre Archie et ses amis lors du bal de fin de promo marquant la fin de leur dernière année au lycée. Ce dernier devait avoir lieu dans la quatrième saison avant que la pandémie ne force les scénaristes de la série à revoir leurs plans. On y aura donc droit en introduction de ce nouveau chapitre avant que l’intrigue ne saute en avant. Et il ne s’agira pas d’un petit bond puisqu’on retrouvera les héros de Riverdale pas moins de sept ans plus tard !

Riverdale © The CW

À ce moment, on verra donc Archie et ses amis bien plus matures, et à différentes étapes de leurs vies. KJ Apa a été interrogé sur ce changement par TVLine. Et l’acteur a admis que lui et ses co-stars s’étaient montrés « impatients » de quitter le lycée et de jouer des histoires plus matures :

Je pense que c’est le genre de choses dont le show avait besoin pour apporter de la fraîcheur à tous les personnages. Le nouveau monde de Riverdale, maintenant que nous jouons des personnages plus vieux, a un peu changé.

Il a ensuite donné quelques détails sur les changements que ce saut en avant implique dans l’intrigue. Et à en croire l’acteur, les personnages se seront séparés pendant ce laps de temps :

On apprend que chacun est allé un peu de son côté. Archie s’est enrôlé dans l’armée après avoir obtenu son diplôme au lycée, et quand il revient après tout ce temps dans l’armée, il découvre que la ville menace de devenir une ville fantôme, à cause d’Hiram.

Selon les propos de l’acteur, on peut donc s’attendre à ce que l’ancienne rivalité entre son personnage et celui joué par Mark Consuelos soit renouvelée dans la nouvelle saison. Elle pourrait même être au cœur de l’intrigue.

Riverdale © The CW

Archie et ses amis à la rescousse de Riverdale

En plus de celui d’Archie, Apa tease aussi le retour des amis du héros dans leur ville. Ils s’y retrouvent alors et tentent de faire donner un second souffle à Riverdale :

Ils discutent de comment ils peuvent faire revivre la ville. Archie prend vraiment les commandes de ça. Il est revenu et a vu Riverdale partir en vrille, et il se dit, ‘Il n’y a aucune chance pour que je laisse passer ça’. Donc il prend la direction de toute l’équipe, et ils réfléchissent à comment faire revivre la ville, et le meilleur moyen de faire ça est via Riverdale High.

Archie et ses amis auront donc du pain sur la planche. Le début de la saison 5 de Riverdale est diffusé ce 20 janvier sur The CW. Et il sera disponible dès le 21 sur Netflix.