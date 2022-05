Riverdale : la fin de la série annoncée

Rapidement devenue l’une des séries les plus populaires de CW après son lancement, "Riverdale" va bientôt s’arrêter. La chaîne américaine a renouvelé le show créé par Roberto Aguirre-Sacasa, mais a indiqué que la saison à venir serait la dernière.

Riverdale, l’une des valeurs sûres de CW

En 2017, la chaîne américaine CW lance sa nouvelle série, Riverdale. L’intrigue suit un groupe de lycéens d’une ville en apparence tranquille. Mais un jour, un de leurs camarades meurt dans des circonstances étranges. Archie Andrews et ses amis vont alors devoir gérer sa mort, en même temps que l’arrivée d’une nouvelle élève toute aussi mystérieuse. Et, dans ce contexte, de nombreux secrets sur les adolescents vont être dévoilés.

Riverdale © The CW

Cela fait donc cinq ans que CW a dévoilé le premier épisode de Riverdale. Dès ses débuts, la série adaptée des comics du même nom par Roberto Aguirre-Sacasa a trouvé son public. Les aventures d’Archie Andrews et de ses amis ont vite fasciné un grand nombre de fans, qui ont fait du show l’un des plus gros cartons de la chaîne américaine. Cette dernière a donc renouvelé la série à de nombreuses reprises, et diffuse actuellement sa sixième saison.

Une septième et dernière saison pour la série populaire

Mais Riverdale va bientôt tirer sa révérence. En mars dernier, CW avait révélé avoir commandé un septième chapitre de la série devenue culte. Mais comme le rapporte Variety, la chaîne américaine vient d’annoncer que cette nouvelle saison serait la dernière. Les fans peuvent donc d’ores et déjà se préparer à dire adieu aux personnages interprétés par K.J. Apa, Lili Reinhart, Cole Sprouse ou encore Camila Mendes. De son côté, CW continue de mettre fin à ses séries phares, après avoir récemment annoncé la fin de Legends of Tomorrow, Dynastie et Legacies.

Il faudra toutefois se montrer patient avant de pouvoir découvrir l’épilogue de Riverdale, puisque le début de son ultime chapitre ne sera diffusé qu’à la mi-2023. Avant cela, les fans de la série attendent toujours de découvrir la fin de la sixième saison. Il reste encore quatre épisodes à diffuser avant d’en connaître l’issue. En France, ils sortiront respectivement le 23 mai, le 30 mai, le 6 juin et le 30 juin prochain sur Netflix.