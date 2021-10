Riverdale : Sabrina (Kiernan Shipka) sera dans la saison 6

Le personnage de Sabrina Spellman, au centre de la série spin-off de "Riverdale", "Les Nouvelles Aventures de Sabrina", va enfin participer au show principal. La comédienne Kiernan Shipka reprendra son rôle au moins le temps d'un épisode de la saison 6 de "Riverdale".

Sabrina arrive à Riverdale !

Les Nouvelles Aventures de Sabrina et Riverdale vont avoir leur crossover ! Une vraie rencontre entre les deux séries issues des Archie Comics avait déjà été évoquée par le passé, notamment pour la saison 5 de Sabrina. Mais, suite à l'annulation de la série Netflix après la quatrième saison, le projet semblait tomber à l'eau. Finalement, c'est dans la saison 6 de Riverdale que la sorcière fera son apparition. Une annonce qui nous vient du compte Twitter officiel d'Archie Comics et de Kiernan Shipka, l'interprète de Sabrina, via son compte Instagram.

EW a de son côté donné plus de détails sur ce crossover en discutant avec le créateur Roberto Aguirre-Sacasa. Ce dernier a expliqué que Sabrina viendra apporter son aide plus particulièrement à Cheryl dans le quatrième épisode de la saison 6. Dans celui-ci, Cheryl va effectuer un sortilège dangereux. Sabrina sera alors là pour l'aider.

Un crossover très attendu

Depuis 2017 on suit les aventures des adolescents de Riverdale, Archie, Betty, Veronica et Jughead. Non loin de cette petite ville, se trouve Greendale, où vie cette fois la sorcière Sabrina Spellman, dans le spin-off Les Nouvelles Aventures de Sabrina proposé depuis 2018 par Netflix. Bien que les deux histoires ne se déroulent pas à la même période on a déjà vu par le passé des liens entre les deux séries. Sabrina était par exemple passée par Riverdale dans un épisode de la partie 3 de sa série, et on se souvient de Ben Button, vu d'abord dans Riverdale, puis à Greendale.

Riverdale ©The CW

Cette fois, la venue de Sabrina aura une autre saveur pour les fans de Riverdale, mais également pour ceux de la série Netflix. En effet, rappelons que cette dernière s'est terminée de manière assez particulière. A la fin de Les Nouvelles Aventures de Sabrina, la jeune héroïne meurt et se retrouve dans l'au-delà. Une fin tout de même heureuse puisqu'elle retrouve Nick et peut ainsi passer l'éternité avec elle. Les fans seront donc ravis de la retrouver.

La saison 6 de Riverdale débutera le 16 novembre aux Etats-Unis. En France, la série est disponible sur Netflix.