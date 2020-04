Riverdale saison 4 : découvrez les photos géniales de l’épisode musical

Des photos du premier épisode de la nouvelle saison de "Riverdale" viennent d’être dévoilées. Elles présentent les costumes portés par les personnages de la série ainsi que d’autres moments de l’intrigue de l’épisode musical qui poursuivera la saison.

Diffusée depuis le 9 octobre dernier, et après une absence d’un mois depuis la sortie du dernier épisode, Riverdale s’apprête à faire son retour. Des photos de la suite de la série viennent d’être dévoilées. Comme à son habitude, la saison en cours présentera un épisode musical, qui sera donc le prochain.

Si vous ne connaissez pas Riverdale, elle est basée sur la série de comics Archie Comics, et située à Riverdale, petite ville en apparence tranquille des États-Unis. Mais, alors qu’une nouvelle année scolaire débute tout juste, un jeune lycéen, Jason Blossom, va trouver la mort dans des circonstances mystérieuses.

Archie Andrews (K. J. Apa), principal protagoniste de l’histoire, et ses amis Betty (Lili Reinhart), Jughead Jones (Cole Sprouse) et Kevin Keller (Casey Cott), vont donc devoir faire face à la mort de l’un de leurs camarades, et voir leur quotidien chamboulé. Dans le même temps, Veronica (Camilla Mendes), à peine arrivée de New York, va intégrer le lycée, tandis que de nombreux secrets vont peu à peu être révélés sur les adolescents.

Tous les principaux personnages déguisés en Hedwig dans l’épisode musical de Riverdale

Le prochain épisode de la quatrième saison de dévoile donc à travers une séries de clichés qui illustrent l’intrigue à venir.





Dans cette suite de l’histoire, Kevin décide de faire un numéro inspiré du film culte Hedwig and the Angry Inch. Mais lorsque le principal Honey le lui refuse, lui et les autres élèves se mettent tous à le faire, chacun en costume du chanteur de rock transgenre. Les premières images montrent donc les personnages tous déguisés en Hedwig.

D’autres détails sur l’épisode ont été dévoilés. Le personnage d’Archie fera ses débuts sur scène avec son groupe de rock, au sein duquel il jouera de la guitare. Les autres membres du groupe sont Veronica, la chanteuse, Betty, au tambourin, Kevin au clavier et Jughead à la batterie. Parmi les nombreuses photos dévoilées, cette partie de l’intrigue est aussi illustrée.

Le nouvel épisode sortira le 15 avril prochain aux États-Unis.

Une cinquième saison a d’ores et déjà été commandée par la plateforme de streaming. Elle sera composée de 22 épisodes, tout comme les trois dernières. Alors que la quatrième saison est donc toujours en cours, aucune date de sortie n’a pour l’instant été annoncée pour la suite de l’histoire des lycéens, mais elle devrait logiquement débuter à la rentrée prochaine.