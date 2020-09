Riverdale saison 5 : Archie déjà dévêtu sur une image de tournage

Après une pause de plusieurs mois à cause de la pandémie mondiale, le tournage de "Riverdale" a enfin repris. Et le créateur de la série a partagé une première photo des coulisses de la nouvelle saison.

De quoi parle Riverdale ?

Si vous ne connaissez pas Riverdale, la série est basée sur les comics publiés chez Archie Comics. L’histoire se déroule à Riverdale, une petite ville des États-Unis. Alors qu’une nouvelle année scolaire commence tout juste, un jeune lycéen, Jason Blossom, trouve la mort dans des circonstances mystérieuses.

Archie Andrews et ses amis, Betty, Jughead Jones et Kevin Keller, des camarades du jeune homme, vont alors devoir faire faire à sa mort dans leur quotidien bouleversé. Autre changement dans leur vie, Veronica, arrivée de New York, intègre le lycée. Petit à petit, de nombreux secrets vont commencer à être révélés sur le groupe d’adolescents.

La série a été créée par Roberto Aguirre-Sacasa. K.J. Apa y joue Archie, tandis que Lili Reinhart incarne Betty, Cole Sprouse prête ses traits à Jughead et Casey Cott interprète Kevin. Quant au personnage de Veronica, la nouvelle élève du lycée, il est joué par Camila Mendes.

Une première photo d’Archie dans les nouveaux épisodes de Riverdale

Riverdale est de retour en production. Le tournage de la série a enfin repris, après avoir été interrompu en mars denier à cause de la pandémie mondiale. Cette dernière avait empêché les équipes de production de terminer le tournage de la saison 4. Comme l'avait expliqué Aguirre-Sacasa à Entertainment Weekly en mai dernier, les scénaristes ont donc dû opérer un changement pour s’adapter à la situation. Ce qui devait être les trois derniers épisodes de la quatrième saison deviendront ainsi les trois premiers de la cinquième. Pour avancer dans l’histoire tel que cela devait être le cas à l’origine dans le nouveau chapitre, un saut dans le temps sera ensuite opéré, et on retrouvera donc les personnages de la série quelques années plus tard à partir de l’épisode 4 de la saison 5.

Dimanche dernier, Aguirre-Sacasa avait annoncé la reprise du tournage sur son compte instagram en partageant une photo de lui entouré des principales stars de la série. Mendes, Reinhart, Madelaine Petsch, Sprouse et Drew Ray Tanner sont ainsi de retour après avoir respecté les deux semaines de quarantaine requises pour la reprise des tournages en Colombie-Britannique, où se déroule la production de Riverdale.

Et c’est cette fois une photo des coulisses des nouveaux épisodes, qu’a mis en ligne le créateur de Riverdale sur Twitter. On peut y voir un Archie une nouvelle fois torse nu, et Aguirre-Sacasa s’est amusé de cela en commentant la photo : « Archie dans un sauna. Même dans un monde en proie au Covid, certaines choses ne changent jamais ». Si cette photo ne révèle absolument rien de l’intrigue des nouveaux épisodes, les fans de Riverdale devraient être contents de découvrir une nouvelle image du personnage principal de la série après une longue pause.

Riverdale bientôt suivi d’autres séries

D’après Deadline, en général très bien informé, Riverdale n’est pas la seule série produite par Warner Bros. Television dont la reprise du tournage est prévue ce mois. Les shows de super-héros Flash et Batwoman font partie des près de 20 séries qui devraient ré-entrer en production dans les prochaines semaines. Si tel est le cas et que les tournages se déroulent bien, on peut espérer découvrir les nouvelles saisons de ces séries au début de l’année prochaine.