Riverdale saison 5 : découvrez les premières photos

Les étudiants de Riverdale High seront bientôt de retour dans une cinquième saison. Les premières images du nouveau chapitre de la série de Roberto Aguirre-Sacasa montrent ses principaux protagonistes lors du bal de fin d’année de leur école.

Riverdale, l’un des shows les plus populaires de CW

Diffusée depuis 2017 sur CW, Riverdale est devenue depuis l’une des séries les plus populaires de la chaîne américaine. Son intrigue prend place à Riverdale, une petite ville des États-Unis en apparence tout à fait tranquille. Mais lorsqu’une nouvelle année scolaire débute, Jason Blossom, un jeune lycéen, meurt dans des circonstances étranges. Archie Andrews et ses amis, Betty, Jughead Jones et Kevin Keller, des camarades de Jason, vont alors devoir faire face à sa mort dans leur nouveau quotidien. Ils vont aussi faire la connaissance de Veronica, une nouvelle élève de leur lycée fraîchement arrivée de New York. Dans ce contexte, de nombreux secrets sur les adolescents vont bientôt être dévoilés…

C’est Roberto Aguirre-Sacasa qui a créé Riverdale en l’adaptant les comics du même nom de l’éditeur Archie Comics. K. J. Apa y incarne Archie, tandis que Lili Reinhart y prête ses traits à Betty, Cole Sprouse y joue le rôle de Jughead Jones et Casey Cott celui de Kevin. Quant à Veronica, la nouvelle arrivante à Riverdale, elle est jouée par Camila Mendes. Madelaine Petsch fait aussi partie des principaux interprètes de la série, dans laquelle elle joue Cheryl Blossom, la sœur jumelle de Jason.

Les étudiants de Riverdale High de retour dans la saison 5

Pour patienter avant le retour de la série, TVLine a dévoilé les premières images de l’épisode qui ouvrira la saison 5 de Riverdale. On y découvre les principaux protagonistes en tenues élégantes, puisque l’épisode sera celui du bal de fin d’année pour les étudiants de Riverdale High. Les photos mettent en scène Cheryl et Toni, Kevin et Fangs, ou le couple que forment Archie et Veronica partageant une danse.

Découvrez les images en cliquant sur la galerie ci-dessous :





Les parents de Veronica, Hiram et Hermione, sont aussi présents sur les clichés, partageant eux aussi une danse, tout comme F.P. et Alice. On peut même y apercevoir en arrière-plan K.O. Kelly, le personnage incarné par Zane Holtz dans la série du même univers que Riverdale, Katy Keene. Roberto Aguirre-Sacasa avait confirmé que l’acteur apparaîtrait dans la série principale, reprenant le rôle tenu dans l’autre show CW.

Un saut dans le temps à venir dans la saison 5 de Riverdale

Archie et ses amis seront de retour dans un peu plus d’un mois. Le premier épisode de la cinquième saison de Riverdale sera diffusé le 20 janvier prochain sur CW, avant d'être disponible le lendemain sur Netflix. À l’origine prévu pour la quatrième saison de la série, il avait dû être reporté à cause de la pandémie. La nouvelle saison s’ouvrira donc paradoxalement avec le bal de fin d’année, puis le départ des principaux protagonistes de Riverdale High.

Après avoir enfilé des tenues de soirée pour le bal de fin d’année, les adolescents du show enfileront les traditionnels costumes de la remise de diplômes dans la première partie de la saison 5. L’intrigue de la série effectuera ensuite un saut dans le temps, à la suite duquel on retrouvera les principaux personnages plusieurs années plus tard. Ils se retrouveront alors eux-mêmes après avoir été séparés à l’université. La saison 5 de Riverdale plongera donc rapidement ses principaux personnages en même temps que nous dans un nouveau contexte.