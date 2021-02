Riverdale saison 5 : le showrunner s'exprime sur le saut dans le temps

"Riverdale" n'en finit décidément plus de surprendre ses téléspectateurs. Alors que la suite de la saison 5 s'apprête à opérer un saut dans le temps qui enverra les protagonistes 7 ans plus tard, le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa nous en dit un peu plus à ce sujet...

Riverdale : la série phare de CW

Depuis le succès d'Arrow en 2012, la chaîne CW opère régulièrement dans les adaptations télévisées de comics. Ainsi, entre The Flash, Black Lightning, Batwoman ou bien encore Riverdale, la chaine pour "jeunes adultes" continue à exploiter un filon qui booste année après année ses audiences.

Parlons d'ailleurs de Riverdale : la série crée par Roberto Aguirre-Sacasa est un grand succès depuis sa première diffusion en 2017. En effet, la plupart des audiences la décrivent comme une réinvention audacieuse des comics existants. Il faut dire que la série se base sur les personnages de l'éditeur Archie Comics. On y retrouve ainsi Archie Andrews et sa bande, mais également d'autres personnages de l'éditeur comme Josie et les Pussycats ou la Cagoule Noire. Par ailleurs, le succès de la série a donné lieu à un univers partagé, comme c'est le cas pour l'Arrowverse. Nommé Archiverse, on y trouve donc Riverdale mais également les séries Les Nouvelles Aventures de Sabrina (diffusée sur Netflix entre 2018 et 2020) et Katy Keene (diffusée sur CW entre 2019 et 2020).

La série de Roberto AGuirre-Sacasa raconte l'histoire d'Archie Andrews et de ses amis Betty, Jughead, et Kevin dans la petite ville de Riverdale. Pourtant, ces jeunes lycéens voient leur quotidien bouleversé par la mort mystérieuse de Jason Blossom, un de leurs camarades. Ils vont alors découvrir que leur ville cache de bien sombres secrets.

Riverdale ©The CW

Le saut dans le temps aurait pu ne pas se faire

En 2020, nous avions appris que la série opérerait un saut dans le temps de sept ans au cours de sa saison 5, évitant ainsi les années à l'université de ses personnages. Une décision qui a surpris et excité les observateurs. Pourtant, ce choix n'était pas le premier, selon son showrunner. En effet, ce dernier (interviewé par TvLine) souhaitait que le bond dans le temps s'arrête au moment où les personnages se trouvaient encore à l'université. Surtout, il pensait à insérer plus de surnaturel dans son histoire :

On souhaitait faire un énorme changement de genre, c'est-à-dire que nous voulions que la série devienne plus horrifique. Nous introduisions alors le surnaturel. Nous en avions parlé, mais en fin de compte, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des histoires à raconter à Riverdale. Et les personnages étaient dans un voyage émotionnel qui semblait ne pas être encore terminé. Vous savez, une fois que vous êtes complètement dans l'horreur avec des zombies ou autres, il est difficile de revenir à la normale après cela.

En effet, cette idée aurait pu être géniale. Néanmoins, le scénariste en a décidé autrement. Cela ne l'empêche pas d'être surexcité par ce nouveau changement dans la série :

C'est vraiment amusant de commencer avec une nouvelle ardoise. Notre intrigue sur la série peut, comme les fans le savent, devenir assez complexe. Il y a énormément de bagages qui accompagnent les histoires que nous avons racontées. Nous avons donc pensé qu'il y avait quelque chose de vraiment excitant à retrouver tous nos personnages dans des endroits complètement différents, et qui joueront des dynamiques différentes.

On a hâte de voir la vie de nos protagonistes après leurs récents diplômes. On rappelle que cette saison 5 de Riverdale est diffusée sur Netflix, à raison d'un épisode par semaine tous les jeudis.