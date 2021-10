Riverdale saison 5 : un personnage important quitte la série

Alors que la saison 5 de "Riverdale" vient de se terminer, on vient d'apprendre que l'un des personnages importants de la série ne reviendra pas pour la suite.

Les folles histoires de Riverdale

Basée sur les personnages d'Archie Comics, la série Riverdale suit un groupe de lycéens dont le quotidien est bouleversé après la disparition du jeune Jason Blossom. Dans le même temps, Veronica Lodge fait son arrivée dans la petite ville. Après s'être liée d'amitié avec Betty, Archie et Jughead, elle va se rendre compte que de nombreux secrets sont enfouis à Riverdale.

Créée par Roberto Aguirre-Sacasa, la série est un des gros succès de la CW. Le show a gagné en popularité en France grâce à Netflix qui le diffuse. De plus, le créateur a trouvé la bonne recette pour accrocher les spectateurs avec d'innombrables retournements de situations tous plus improbables les uns que les autres. Un "grand n'importe quoi" parfois critiqué mais volontaire. Riverdale ayant une vraie auto-dérision.

Riverdale ©The CW

Terminé pour Hiram

Si Archie, Betty, Veronica et Jughead sont les "gentils" de Riverdale, d'autres personnages ont fait preuve de moins de tendresse au fil des saisons. S'il fallait désigner un grand méchant dans le show, ce serait probablement Hiram, le père de Veronica. Après avoir passé la saison 1 en prison, on a pu le voir à l'écran à partir de la saison 2. Depuis, on a pu voir à quel moins il pouvait être manipulateur et dangereux. Son règne s'est néanmoins arrêté à la fin de la saison 5. Comme annoncé par TV Line, le personnage quitte la série après l'épisode final tout juste diffusé.

Mark Consuelos, son interprète, a tenu à remercier, via un communiqué, Roberto Aguirre-Sacasa pour l'opportunité qu'il a eu de jouer un vrai méchant. Le créateur, de son côté, s'est montré très élogieux envers le comédien et a gardé une porte ouverte pour un éventuel retour d'Hiram à l'avenir.

L’épisode de ce soir est le chant du cygne de Mark, qui a joué notre méchant Hiram Lodge dans Riverdale pendant quatre glorieuses et folles années. À partir du moment où Mark nous a rejoints, il était prêt à tout, déterminé à cent pour cent à faire de la vie d'Archie un enfer. Nous souhaitons le meilleur à Mark et espérons que ce n'est pas la dernière fois que nous voyons Hiram Lodge.

L'épisode final de la saison 5 a été diffusé aux Etats-Unis et est déjà disponible sur Netflix.