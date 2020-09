Riverdale : une des stars de la série révèle son passé d'agent secret

En attendant de pouvoir découvrir la saison 5 de "Riverdale", qui n’a pas encore de date de sortie, les fans de la série seront surpris d’apprendre qu’une de ses stars mène depuis des années une double vie d’agent secret, qui sera bientôt portée à l'écran.

L’histoire de Riverdale

Riverdale est basée sur les comics Archie Comics du même nom. L’intrigue se déroule à Riverdale, une petite ville en apparence tranquille des États-Unis. Mais alors qu’une nouvelle année scolaire débute tout juste, un jeune lycéen, Jason Blossom, va trouver la mort dans des circonstances mystérieuses. Parmi les camarades du jeune homme, Archie Andrews et ses amis, Betty, Jughead Jones et Kevin Keller vont devoir faire face à sa mort dans leur nouveau quotidien. Dans le même temps, une nouvelle élève arrivée de New York, Veronica, va intégrer le lycée, tandis que de nombreux secrets vont commencer à être révélés sur les adolescents.

Créée par Roberto Aguirre-Sacasa, Riverdale est portée par K. J. Appa dans le rôle d’Archie, Lili Reinhart dans celui de Betty, Cole Sprouse, qui y joue Jughead et Casey Scott, qui prête ses traits à Kevin. C’est Camilla Mendes qui interprète Veronica.

Marisol Nichols, alias Hermione Lodge, traque aussi des prédateurs sexuels

Parmi les acteurs récurrents de Riverdale, Marisol Nichols y incarne Hermione Lodge. Avant cela, on avait pu la voir dans différentes séries policières. Elle jouait entre autres Elisa dans Cold Case, Nadia Yassir dans 24 heures chrono ou l’agent spécial de l’ATF Zoe Keates dans NCIS : Enquêtes spéciales. Pour se préparer aux rôles, l’actrice avait passé du temps avec différents membres de la police. Et ces moments ont eu un profond impact sur sa vie.

Dans une interview pour Marie Claire, l’interprète d’Hermione dans la série d’Aguirre-Sacasa a fait une révélation très surprenante. Lors des moments passés auprès de policiers, Nichols a développé un grand intérêt pour les agents qui combattent le trafic d’enfants. Mais l’actrice ne s’est pas contentée de suivre avec admiration les opérations de police contre des coupables d’un tel trafic, puisqu’elle a commencé à y prendre part elle-même. Et elle le fait encore aujourd’hui. En parallèle de sa carrière devant l’écran, Nichols collabore régulièrement avec la police, des agents du FBI sous couverture et des membres de l’Opération Underground Railroad pour les aider à arrêter des trafiquants d’enfants, que ce soit aux États-Unis ou à l’étranger. Elle utilise ses talents de comédiennes pour appâter de potentiels coupables en prenant contact avec eux et en imitant la voix d’un enfant au téléphone. Et cette seconde vie de Nichols va bientôt rejoindre celle pour laquelle elle est le plus connue.

Après Riverdale, une série sur la double-vie de Nichols en développement

L’art va de nouveau imiter la vie puisque selon Deadline, Maris Nichols collabore actuellement avec Sony Pictures Television pour développer une série basée sur ses propres expériences avec la police. On pourra ainsi y suivre une héroïne, qui sera sans doute incarnée par Nichols elle-même, prendre part à des opérations au cours desquelles elle se fera passer pour un enfant ou un parent qui appâte des prédateurs sexuels afin qu’ils soient arrêtés. On pourra donc avoir un vrai aperçu du travail qu’effectue Nichols en-dehors de sa carrière d’actrice. En plus d’apparaître devant la caméra, elle sera l’une des productrices exécutives de la série. Celle-ci n’a pas encore de titre ni de date de sortie, et on ne sait pas encore qui accompagnera l’interprète d’Hermione Lodge au casting.