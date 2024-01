Rivière-Perdue : tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle série TF1

Histoire, premiers avis, lieux de tournage : découvrez tout ce qu'il faut savoir sur "Rivière-Perdue", la nouvelle série policière de TF1 qui débute sa diffusion ce jeudi 11 janvier et qui devrait ravir les amateurs du genre.

Rivière-Perdue : de quoi parle la nouvelle série policière de TF1 ?

Diffusée dès ce jeudi 11 janvier sur TF1, la nouvelle série policière Rivière-Perdue devrait ravir les amateurs du genre. Il s'agit d'une adaptation de la série espagnole La Caza. Monteperdido.

L'intrigue démarre avec un spectaculaire accident de voiture dans les Pyrénées, où Anna Castera, une adolescente portée disparue depuis cinq ans, réapparaît soudainement. Cependant, il n'y a aucune trace de Lucie Perez, une autre adolescente enlevée en même temps qu'elle. La capitaine Alix Berg et le commandant Balthus sont envoyés dans la ville de Rivière-Perdue pour aider le Capitaine Victor Ferrer, le chef de la gendarmerie locale, à retrouver Lucie. L'enquête prend une tournure intrigante en raison du comportement énigmatique d'Anna, qui semble cacher quelque chose.

Au casting de la série créée par Eugénie Dard, Sylvain Caron et Elsa Vasseur, on retrouve Jean-Michel Tinivelli, Barbara Cabrita, Nicolas Gob, Odile Vuillemin, Bruno Debrandt, ou encore Annelise Hesme.

Où a été tournée la série ?

Le village de Rivière-Perdue est purement fictif. La série a été tournée dans le Vallespir, une région naturelle des Pyrénées-Orientales, située entre Perpignan et la frontière espagnole. Cette zone est connue pour ses paysages montagneux impressionnants, offrant une atmosphère à la fois majestueuse et inquiétante, idéale pour le ton du polar. La série a notamment été tournée dans plusieurs endroits emblématiques de cette région, parmi lesquels Céret, Arles-sur-Tech, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo et Corsavy. La beauté et le caractère distinctif du Vallespir ont joué un rôle clé dans le choix de ce lieu pour la série. En outre, la série a également impliqué des habitants locaux en tant que figurants.

Que disent les premiers avis sur Rivière-Perdue ?

En amont de sa diffusion sur TF1 dès ce jeudi 11 janvier, des premiers avis sur la série Rivière-Perdue sont déjà disponibles en ligne. Pour Ouest France, la série "sort les gros moyens. Mais c’est avant tout son écriture que l’on apprécie, qui balaye constamment nos certitudes et nous dévoile au fil de l’eau tous les petits secrets de ces habitants sans histoire". Le média estime que "Rivière-Perdue est une série addictive, bien réalisée et qui a le mérite de prendre son temps pour soigner son intrigue".

Du côté de nos confrères de Télé-Loisirs, on estime que Rivière-Perdue ravira un grand nombre, en raison de sa multiplicité des genres, que ça soit le drame, le policier, le thriller, le mélo ou la romance. On peut ainsi lire :

Les amateurs d'action ont droit à des séquences spectaculaires, que Nicolas Gob et Barbara Cabrita ont en grande partie exécutées eux-mêmes. Ceux qui préfèrent les mélos verseront une larme face à l'interprétation saisissante d'Odile Vuillemin et Annelise Hesme en mères dévastées.

La réalisation de Jean-Christophe Delpias est également louée, pour son savoir-faire et sa capacité à "restituer l'ampleur des décors montagneux des Pyrénées".

Pour nos confrères d'AlloCiné, Rivière-Perdue est "la belle surprise de ce début d'année" et "une véritable réussite".