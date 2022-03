Roar : la nouvelle série Apple TV+ avec Nicole Kidman se dévoile dans un trailer

Dans cette nouvelle production distribuée par Apple TV+, Nicole Kidman et ses partenaires féminines et indépendantes portent les histoires étonnantes de plusieurs femmes.

Roar, anthologie excentrique

La plateforme de streaming Apple TV+ partage les premières images de leur nouvelle série Roar. Cette bande-annonce révèle un casting XXL où huit femmes porteront une histoire particulière. Roar se présente en huit épisodes bien distincts d'une durée de trente minutes. Cette comédie dramatique tient des récits particuliers, car les huit portraits féminins sont originaux. L'une d'entre elles résout son propre meurtre, l'une disparaît, une autre se lie avec un canard, l'une retourne son mari comme un produit dysfonctionnel…

Un recueil qui montre la femme sous divers angles, selon un point de vue "exclusivement féminin". Apple TV+ décrit la série comme "perspicace, poignante et parfois hilarante. Elle dresse le portrait de femmes d'aujourd'hui". Créée par les créatrices de GLOW, Liz Flahive et Carly Mensch, Roar est adaptée de l'ouvrage Entendez les femmes rugir ! de Cecelia Ahern. La romancière irlandaise connaît un franc succès depuis son livre P.S. I love you, adapté au cinéma en 2008 (sortie française).

Roar © Apple TV+

Un casting féminin XXL

Le casting de Roar s'appuie sur des actrices fabuleuses. Également productrice du show, Nicole Kidman mène la danse et mange même des photos dans la bande-annonce. Présente au cœur du monde des séries télévisées depuis la saison 2 de Top of the Lake, de son rôle dans Big Little Lies, ou de ses prestations dans The Undoing ou Nine Perfect Strangers, l'actrice australo-américaine multiplie les apparitions TV.

Nommée en 2020 pour l'Oscar de la meilleure actrice (Harriet), Cynthia Erivo est également de la partie. Tout comme Merritt Wever (RUN), les deux actrices de GLOW Alison Brie et Betty Gilpin, ainsi que Meera Syal, Fivel Stewart, Kara Hayward, et Issa Rae. Pour les accompagner, on aperçoit quelques secondes Daniel Dae Kim, Nick Kroll, Jake Johnson, Hugh Dancy et l'iconique mentaliste Simon Baker.

Roar sort le 15 avril sur Apple TV+.