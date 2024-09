Robin des Bois sera de retour sur les écrans en 2025

Une énième adaptation de Robin des Bois va voir le jour en 2025. Après le fill de 2018 avec Taron Egerton, cette fois il s'agira d'une série en dix épisodes.

Robin des Bois, un mythe vu et revu sur les écrans

On ne compte plus les apparitions de Robin des Bois dans des œuvres. Le héros légendaire et fictif, qui vole aux riches pour donner aux pauvres, s'est fait une place dans la littérature, le théâtre, les bandes dessinés, ainsi que le cinéma. À l'écran, Errol Flynn l'a incarné dans Les Aventures de Robin des Bois (1938), tout comme Kevin Costner dans Robin des Bois, prince des voleurs (1991), Cary Elwes dans la comédie Sacré Robin des Bois (1993), ou encore Russell Crowe dans le Robin des Bois (2010) de Ridley Scott. Plus récemment, c'est Taron Egerton qui a appris à manier l'arc pour Robin des Bois (2018).

Prochainement, un nouvel acteur va à son tour incarner ce personnage mythique. Sauf que cette fois, il ne s'agira pas d'un film, mais d'une série. Ce qui ne sera pas une première puisque Robin des Bois a été au cœur de nombreuses œuvres télévisuelles par le passé. Néanmoins, une série de grande envergure consacrée au héros pourrait s'avérer pertinente. Un long format permettant d'aborder autrement son histoire.

Une nouvelle série consacrée au héros

C'est le service MGM+ qui a décidé de ramener Robin des Bois sur les écrans. Et bien que le projet vienne d'être annoncé par Deadline, la diffusion serait prévue pour 2025. Dirigée par le showrunner John Glenn (SEAL Team), cette prochaine production sera composée de dix épisodes et tentera de revisiter le mythe. Voici un premier résumé dévoilé par le média américain :

Après l'invasion normande de l'Angleterre, Rob, le fils d'un forestier saxon, et Marianne, la fille d'un seigneur normand, tombent amoureux et travaillent ensemble pour lutter pour la justice et la liberté. Alors que Rob s'élève à la tête d'une bande de hors-la-loi rebelles, Marianne infiltre le pouvoir à la cour, tandis que tous deux travaillent ensemble pour contrecarrer la corruption royale et apporter la paix dans le pays.

La série sera donc diffusée sur MGM+, qui est disponible aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe. En France, les programmes du service sont disponibles sur Prime Video. On ne sait pas encore qui incarnera le nouveau Robin des Bois. Mais le nom de l'acteur ne devrait pas tarder à être dévoilé.