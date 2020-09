RoboCop : une série prequel est en développement

L’univers de "RoboCop" va continuer de s’étendre, puisqu’une nouvelle série est en préparation. Mais elle sera cette fois centrée sur un des personnages secondaires du film original. On ne connaît pas encore son titre, ni sa date de sortie.

L’histoire du RoboCop original

En 1987, Paul Verhoeven sortait le premier RoboCop, qui allait très vite se construire une solide fan base. L’intrigue du film se déroule dans un futur proche par rapport à sa date de sortie, dans la ville de Détroit. Alors que celle-ci fait face à un taux de criminalité qui devient alarmant, les services de police ont été privatisés par le puissant cartel financier OCP. Pour tenter de ramener de l’ordre dans la ville, l’OCP met au point une nouvelle arme redoutable : RoboCop.

Androïde construit à partir du corps d’Alex Murphy, un flic récemment assassiné, RoboCop, joué par Peter Weller, est un mélange de chair et de métal indestructible et armé d’une puissance de feu redoutable. Mais derrière l’armure se cache une âme, qui retrouve petit à petit des souvenirs de son passé. Celle-ci va alors faire naître chez le flic d’acier un sentiment de justice, mais aussi un esprit de vengeance.

Le personnage de Dick Jones au centre de la série prequel RoboCop

Comme nous l’apprend Moviehole, une nouvelle série située dans l’univers de RoboCop est en préparation. Mais il s’agira cette fois d’un préquel centré sur l’un des personnages secondaires du film original. Dans le long-métrage de Verhoeven, on découvrait le personnage de Dick Jones, le détestable et extrêmement corrompu Vice Président Senior d’Omni Consumer Products. La nouvelle série explorera son passé, et plus généralement l’ascension d’Omni Consumer Products.

Ed Neumeier, l’un des deux scénaristes du film original, est impliqué sur le projet. Dans une interview pour Moviehole, il a révélé être en train de travailler dessus avec MGM. En plus d’en être l’un des scénaristes, Neumeier produira le show. Et ce dernier a donné de nombreux détails sur la série, en commençant par expliquer l’origine de son implication :

Je travaille avec ces deux scénaristes, Dave Parkin et Rob Gibbs, qui ont amené cette idée à un producteur télé qui se trouve être un ami à moi, et qui me l’a ensuite amené. La première fois que je l’ai entendu je savais que c’était une idée cool parce que je pouvais voir un grand nombre de choses que l’on pouvait faire avec. C’est un personnage tellement intéressant.

Neumeier promet que la série préquel RoboCop explorera les mêmes thèmes que le film original

Neumeier s’est aussi exprimé sur l’aspect commentaire social du film original, promettant que la série pourrait avoir un fond similaire en modernisant la réflexion :

Il y a l’idée de faire des choses sur le business et les forces de l’ordre dans la ville de Détroit dans un futur très proche, ça serait un moyen de développer toutes sortes d’intrigues sur le business et la technologie, Silicon Valley, les entreprises, les serpents en costumes, les flics, tout ça. C’est une merveilleuse fresque. Donc on en parle depuis quelques temps et je pense qu’on a une histoire intéressante. C’est cool de travailler avec une version plus jeune du Dick Jones que l’on voit dans RoboCop. C’est un prédateur du monde des affaires , mais personne ne démarre forcément comme le méchant.

Le scénariste a ensuite poursuivi en résumant les thèmes de la série, qui semblent déjà être bien définis :

Donc ce sera sur l’évolution de Richard Jones en Dick Jones, l’histoire d’OCP et comment le monde s’avance vers le futur, comment le monde de l’entreprise se comporte.

À en croire ces propos, le projet semble donc être sur de bons rails. Si aucun accord formel n’a encore été trouvé, Neumeier espère qu’MGM pourra trouver les partenaires idéaux pour produire le pilote du show. Alors qu’il était joué par Ronny Cox dans le film de 1987, on ne sait pas encore qui reprendra le rôle dans la série, si elle venait à se concrétiser.