Rocco Siffredi : une série sur l'acteur porno en préparation chez Netflix

Netflix a décidé de mettre en scène la vie de Rocco Siffredi. Le célèbre acteur porno va faire l'objet d'une série de fiction qui arrivera prochainement sur la plateforme de streaming.

Rocco Siffredi, le plus grand hardeur

Pas besoin d'avoir vu du porno pour savoir qui est Rocco Siffredi. Probablement la star du X la plus célèbre, sa popularité a commencé à grandir dans les années 1990. Il est devenu une référence dans le milieu du cinéma pour adulte, et s'est fait remarquer ailleurs. Dans les médias, avec des interviews mémorables marquées par son charisme et son franc-parler. Mais également dans le "cinéma classique". Il est notamment apparu devant la caméra de Catherine Breillat dans Romance (1999) et Anatomie de l'enfer (2004).

À côté, son image en a inspiré plus d'un. On se souvient par exemple d'Omar et Fred qui dans le SAV des émissions sur Canal+ imitaient merveilleusement bien Rocco Siffredi.

La star du X bientôt sur Netflix

Performeur dans plus de 700 films, et réalisateur de plus de 300, Rocco Siffredi a inspiré Netflix qui a décidé de produire une série sur lui. Il ne s'agira pas d'un documentaire (il y a déjà eu Rocco en 2016), mais bien d'une fiction, comme l'annonce Ecran Total. Le show s'intéressera à sa vie dans les années 1980 et 1990. Un sujet qui a un sérieux potentiel. Si l'image sulfureuse de Rocco Siffredi aura certainement attiré la plateforme de streaming, il y a à côté une vraie histoire à raconter sur sa jeunesse.

Rocco ©Emmanuel Guionet

L'acteur a découvert le monde du X lorsqu'il n'avait que dix-huit ans. Il débuta alors sa carrière avec le soutien de sa mère, qui l'avait pourtant d'abord imaginé curé. Les révélations faites dans le documentaire Rocco étaient déjà intéressantes là-dessus. On imagine donc ce que pourrait donner une série de Netflix. Reste à savoir maintenant qui aura la lourde tâche d'incarner cette figure unique à l'écran. D'après le média italien Novella 2000, cela pourrait être l'acteur Alessandro Borghi (Suburra). Mais il n'y a pas encore eu d'annonce officielle de Netflix.