Rocky : Sylvester Stallone en dit plus sur son projet de série

Sylvester Stallone n'a pas encore prévu d'abandonner le personnage de Rocky Balboa. 45 ans après le premier film, le comédien est toujours très attaché à son boxeur et prévoit même de produire une série préquel à son histoire.

Rocky : une saga culte

Tout débute en 1976, quand Sylvester Stallone, cantonné à des seconds rôles, décide d'écrire un scénario qui va changer sa vie. Alors dans le besoin, le comédien parvient à vendre son scénario de Rocky à la société United Artists pour une bouchée de pain. En échange, il exige le premier rôle. Puis, ce petit film sans trop d'avenir devient un énorme succès avec plus de 117 millions de dollars de recettes et trois Oscars : meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur montage. Sylvester Stallone a même été nommé dans la catégorie meilleur acteur mais est reparti bredouille.

Rocky (Sylvester Stallone) - Rocky Balboa ©Metro-Goldwyn-Mayer

C'est le début d'une longue histoire cinématographique. Jusqu'en 1990 et Rocky V, Sylvester Stallone va camper fièrement le fabuleux boxeur. Il faut ensuite attendre 2006 et Rocky Balboa pour voir revenir le célèbre héros dans un récit mélancolique sur le temps qui passe. Puis, en 2015 et 2018, Sylvester Stallone reprend une nouvelle fois son rôle, mais cette fois comme personnage secondaire, à travers la saga Creed. Le comédien est une nouvelle fois nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle.

Rocky Balboa bientôt de retour ?

Le travail de Sylvester Stallone sur Rocky n'est visiblement pas encore terminé. L'acteur/réalisateur a révélé qu'il planchait actuellement sur une série préquel au premier Rocky. Ce n'est pas la première fois que Stallone évoque ce mystérieux projet, mais c'est la première fois qu'il donne des précisions sur la teneur de l'intrigue. La star du cinéma d'action des années 1980 a révélé sur son compte Instagram la première page du pitch de la série télévisée Rocky Balboa :

C'est peut-être ma publication la plus étrange à ce jour. J'ai commencé ce matin en écrivant un traitement pour un préquel de Rocky pour le streaming. Idéalement 10 épisodes pendant quelques saisons pour vraiment aller au cœur des personnages et de leur jeunesse. Voici une petite partie de la façon dont mon processus d'écriture créative commence... J'espère que cela se produira. Et puis j'avais besoin de me vider la tête alors je suis allé à la pêche … On y va à fond ! Continuez à frapper mes amis.

Sylvester Stallone a donc partagé le premier jet de ce projet qui n'a pas encore de producteur, ni de distributeur. « Treatment for Rocky Prequel Series » contient donc quelques éléments scénaristiques concernant la teneur de l'intrigue. Voici la traduction de son brouillon :

Imaginez une machine à remonter le temps qui nous ramènerait simplement aux origines de Rocky. Un monde cinématographique regorgeant de personnages adorés par les gens du monde entier depuis près de cinq décennies. Monter à bord de cette machine à voyager dans le temps qui nous mènera à la génération la plus transformatrice de l'histoire moderne : les années 60 .

Ainsi, Sylvester Stallone demeure pour le moment assez évasif et n'offre que les très grandes lignes de son projet. Ce n'est pas la première fois que le comédien parle d'une éventuelle série télévisée Rocky Balboa. En 2019, il avait même confié à Variety que le producteur Irwin Winkler, qui détient les droits cinématographiques de la licence, avait rejeté l'idée. À l'heure actuelle, cette série n'a rien d'officiel, et demeure un fantasme de Stallone. Mais l'acteur va certainement se battre pour arriver à ses fins. En tout cas, s'il retourne aux origines de Rocky, il va devoir trouver un nouvel acteur, plus jeune, pour jouer son propre rôle. Et ce ne sera pas chose facile...