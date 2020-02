Sabrina : Netflix a-t-il relancé le crossover avec Riverdale ?

Vous avez aimé ? Partagez :

« Les Nouvelles aventures de Sabrina » et « Riverdale » sont destinées à se rencontrer et les fans trépignent d’impatience à cette idée. La plateforme Netflix titille justement les fans avec cette éventualité.

Les créateurs des Nouvelles Aventures de Sabrina semblent aimer jouer avec les nerfs des fans, comme en témoigne une certaine publication Instagram… En effet, le compte Netflix du show porté par Kiernan Shipka a posté une photo de la star en très bonne compagnie. A ses côtés, KJ APA et Casey Cott, deux acteurs phares de Riverdale qui campent respectivement Archie et Kevin.

Attention toutefois, cette photo semble appartenir à une série de clichés remontant à 2018 ! Mais récente ou non, le fait de la voir publiée sur la page de la série, accompagnée de la légende « Riverdale is a big, scary place… » semble porteur d’espoir pour un éventuel crossover ! En effet, les deux programmes sont issus des Archie Comics. Sabrina y est apparue pour la toute première fois en 1962 ? Et le titre du numéro n’était autre qu’Archie’s Mad House… Plusieurs liens entre Riverdale et Sabrina ont donc déjà été établis.

De petits cailloux blancs

Dès la saison 1, on apprenait l’existence de Greendale, ville de naissance de Sabrina. Rappelez-vous, il s’agit de l’endroit ou Jason Blossom, le jumeau de Cheryl, essaie de se faire passer pour mort. Et dans une séquence postérieure, Jughead et Archie mentionnent eux aussi la fameuse petite ville… Sabrina n’est d’ailleurs pas en reste, puisque son héroïne visite Riverdale à la recherche d’un artefact ancestral appartenant aux Blossom (encore eux). Une dernière pour la route ? Un membre des Southside Serpents a été tué par Hilda… Pas de doute permis, la victime porte une veste marquée des armoiries du gang.

Robert Aguirre-Sacasa décidera-t-il oui ou non de plonger Riverdale dans un univers fantastique ? Etant donné certaines intrigues abracadabrantes du show, il n’en est parfois pas si loin que cela… Le créateur des deux programmes a clarifié les choses. Pour lui, un crossover doit être pensé avec précaution. Aussi, il devra servir le récit et non pas exister juste pour le fun. La photo serait-elle le témoignage de la réussite des auteurs à satisfaire ses exigences ? En tout cas, on a envie d’y croire…