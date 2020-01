Sabrina : un clip musical en guise de trailer pour la partie 3

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

A quelques jours de la mise en ligne de la partie 3 (ou saison 2) de « Les Nouvelles Aventures de Sabrina », Netflix a dévoilé une bande-annonce un peu particulière : le clip musical de « Straight to Hell ».

En vingt épisodes, divisés en deux parties, Les Nouvelles Aventures de Sabrina s’est faite une bonne place sur Netflix. La première saison était assez poussive mais il semblerait que le public ait été suffisamment satisfait par ce teen drama horrifique pour que le service de streaming renouvelle le show.

Le retour de Sabrina se fait en chanson

On retrouvera donc bientôt la jeune sorcière pour une saison 2 dont la première partie (titrée partie 3) sera mise en ligne le 24 janvier. Une date qui se rapproche. Il était alors temps que Netflix dévoile quelques images en guise de promotion. Et tant qu’à faire, autant proposer quelque chose d’original avec une bande-annonce pas comme les autres.

Le service américain a en effet mis en ligne un clip musical en guise de trailer. Avec une chanson originale pop et entraînante, et une vidéo assez décalée, Netflix a trouvé le bon filon. Nul doute que les fans écouteront en boucle ce morceau Straight to Hell interprété par Kiernan Shipka.

La comédienne est à retrouver dans le rôle de Sabrina à partir du 24 janvier sur Netflix.