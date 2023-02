Salade Grecque : la suite de la saga l'Auberge Espagnole se dévoile

Découvrez ci-dessus la première bande-annonce de la série "Salade Grecque", la suite de la saga de "L'Auberge Espagnole", toujours écrite par Cédric Klapisch. Et bonne nouvelle : Xavier, Wendy et Isabelle sont de retour !

Salade Grecque : c'est quoi cette série ?

Film culte pour toute une génération, L'Auberge Espagnole de Cédric Klapisch sorti en 2002, racontait le quotidien de Xavier (Romain Duris), jeune étudiant français qui décidait de passer une année à Barcelone dans le cadre du programme Erasmus. Là-bas, il vivait au sein d'une colocation multiculturelle, représentant la jeunesse européenne de l'époque.

C'est dans ce cadre qu'il faisait la rencontre de Wendy (Kelly Reilly), jeune étudiante anglaise devenue quelques années plus tard son épouse et la mère de ses enfants. Leur histoire d'amour était le fil rouge du second film de la saga, Les Poupées Russes, sorti en 2005 puis leur séparation était montrée dans Casse-tête chinois, en 2013.

Se déroulant dix ans après ce dernier film, la série Salade Grecque toujours écrite par Cédric Klapisch aura pour héros les deux enfants de Wendy et Xavier, Mia et Tom interprétés par Aliocha Schneider et Megan Northam. Comme son nom l'indique, le show se déroulera en partie à Athènes, où Mia et Tom vivront une expérience semblable à celle de leurs parents, vingt ans auparavant. Et la bonne nouvelle c'est qu'à leurs côtés, on retrouvera plusieurs visages connus de la saga, à commencer par Romain Duris, Kelly Reilly, et même Cécile de France. Comme dévoilé dans la bande-annonce, Kevin Bishop, l'interprète de William, le frère de Wendy, sera également de retour, de même que Barnaby Metschurat (Tobias). En revanche, Audrey Tautou ne figure pas au casting.

Les huit épisodes de Salade Grecque seront disponibles le 14 avril prochain sur Prime Vidéo.

Salade Grecque © Prime Vidéo

Le pitch complet de Salade Grecque :

Tom, 26 ans et sa sœur Mia, 22 ans, sont les enfants de Xavier et Wendy. A la mort de leur grand-père, ils héritent d’un immeuble à Athènes. Tom, jeune startuper formé à New York, rejoint sa sœur en Grèce pour gérer l’héritage familial. Il va s’apercevoir que Mia, qui prétend faire ses études en Erasmus, est en fait une activiste rebelle qui ment à toute la famille. Mais leurs divergences d’opinions et de mode de vie vont rendre le partage de l’héritage très compliqué. Ils vont se retrouver (comme leurs parents 25 ans plus tôt) à vivre avec des jeunes issus de toute l’Europe. C’est cette vie collective qui va finalement les aider à se rapprocher.