Salade Grecque : le casting de la série spin-off de L'Auberge espagnole se montre

Vingt ans après "L'Auberge espagnole", Xavier et Wendy sont toujours là et on pourra suivre leurs enfants Tom et Mia dans "Salade Grecque", la suite en série de la saga créée par Cédric Klapisch. Bientôt disponible sur Amazon Prime Video, on peut déjà écraser une petite larme de nostalgie avec une première image du casting.

Les stars de l'Auberge espagnole sont de retour

C'est avec un plaisir non-dissimulé qu'on pourra bientôt voir sur Prime Video la suite de la saga ouverte en 2002 par Cédric Klapisch avec L'Auberge espagnole. Après Les Poupées russes en 2005 et Casse-tête chinois en 2013, c'est avec la série Salade Grecque qu'on retrouvera Xavier (Romain Duris) et Wendy (Kelly Reilly), ainsi que William et Isabelle (Cécile de France). Cette fois-ci, on s'intéressera plus particulièrement à leurs enfants Tom (Aliocha Schneider) et Mia (Megan Northam).

On ne sait pas encore quand exactement la série sera disponible sur la plateforme de streaming, mais elle profitera d'une diffusion mondiale. Idéal pour le prolongement d'une histoire qui a déjà fait voyager son public à Paris, Barcelone, Londres et New York.

Salade Grecque ©PrimeVideo

Direction Athènes pour une nouvelle colocation

C'est en Grèce et à Athènes que, comme son titre l'indique, l'action principale de Salade Grecque se déroulera. Le synopsis de la série pose ainsi les bases d'une nouvelle intrigue familiale qui va réserver son lot de surprises. À la mort de leur grand-père, Tom et Mia héritent d'un immeuble à Athènes. Il a 25 ans et a fait de brillantes études, elle a 19 ans et est en rébellion. Malgré des rapports historiquement conflictuels, Tom et Mia vont devoir apprendre à vivre ensemble, en même temps qu'ils hébergent des personnes venues de toute l'Europe.

Si on s'attend à rire et à s'émouvoir, il est aussi suggéré que l'insouciance qui caractérisait le voyage barcelonais de Xavier laissera place à une vue plus nuancée sur la jeunesse européenne d'aujourd'hui. Vingt ans après L'Auberge espagnole, le programme Erasmus n'existe plus et le monde a bien changé, et la série devrait témoigner de cette évolution. Il est par ailleurs intéressant de revenir à l'idée de ce premier film, celle d'une exploration de jeunes gens aux portes de l'âge adulte, plutôt que de poursuivre un récit centré autour de Xavier.