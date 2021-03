Salade Grecque : une suite de L'Auberge espagnole et Casse-tête chinois en série

En présentation de ses prochains projets français, Amazon Prime Video a annoncé en collaboration avec Cédric Klapisch une suite à "L'Auberge espagnole", "Les Poupées russes" et "Casse-tête chinois". Cette fois, ce sera une série.

L'Auberge espagnole, film sur la jeunesse de Cédric Klapisch

En 2002 Cédric Klapisch réalise L'Auberge espagnole, film rapidement devenu culte pour toute une génération. On y suit Xavier, étudiant qui part vivre à Barcelone dans le cadre du programme Erasmus. Là-bas, au sein de sa coloc, il y côtoie toutes les nationalités, des jeunes comme lui aux personnalités variées. Ainsi, c'est toute la jeunesse européenne qui est présentée par le réalisateur français.

L'Auberge espagnole ©Mars Distribution

Surtout, Klapisch parvient à créer une empathie forte pour ce personnage interprété par Romain Duris. Pas dénué de défauts, mais toujours très attachant. C'est ainsi avec plaisir qu'on a retrouvé Xavier dans deux suites : Les Poupées russes en 2005 et Casse-tête chinois en 2013. Ce dernier devait conclure la trilogie de Cédric Klapisch qui avait toujours refusé de poursuivre son récit. Il a visiblement changé d'avis.

La suite en série avec Salade Grecque

En effet, Amazon a annoncé la production de la série Salade Grecque par Cédric Klapisch. Il s'agira bien de la suite de cette trilogie qui se déroulera vingt ans après Casse-tête chinois. Cette fois, ce n'est pas Xavier qui sera au centre, mais ses enfants, âgés de 19 et 25 ans. Ils iront en voyage à Athènes et vivront une expérience similaire à celle de leur père à son époque.

Avec cette série, Cédric Klapisch a expliqué vouloir porter un nouveau regard sur la jeunesse européenne. Une jeunesse en 2021, post-Brexit notamment. Ainsi, plutôt que de raconter encore une fois la vie de Xavier, il a trouvé un intérêt dans ces nouveaux personnages tout en gardant une notion d'héritage. L'héritage de leurs parents, mais également l'héritage du premier film, L'Auberge espagnole.

Le projet en est encore à ses prémices et le réalisateur ne sait pas lui-même si le casting des films sera présent. Son souhait est bien de retrouver Romain Duris, Audrey Tautou, Kelly Reilly et tous les autres. Les négociations sont actuellement en cours. On espère évidemment qu'il saura convaincre tout ce beau monde.

Réponse en 2022, date à laquelle la série sera diffusée sur Amazon Prime Video.