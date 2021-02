Salto prépare une série sur la secte de l'Ordre du Temple solaire

Jean-Xavier de Lestrade produit une série documentaire sur les massacres de la secte de l'Ordre du Temple Solaire survenus entre 1994 et 1997. Actuellement en tournage, la série sera diffusée sur Salto et sera son premier programme "original".

Salto : cap sur la création originale

La plateforme française de streaming Salto s'installe progressivement dans le paysage et quoi de mieux pour se faire sa place qu'une programmation alléchante de contenus originaux ? C'est une première pour Salto, et c'est une grande première, car ce sont pas moins de deux séries documentaires ambitieuses et inédites qui ont été précommandées, comme révélé par Variety : Le Vatican et La Secte. Le Vatican est une série belge en six épisodes qui explorera les arcanes du Vatican et ses scandales récents. Le projet La Secte, actuellement en tournage, retient particulièrement notre attention puisqu'il se plonge dans la secte de l'Ordre du Temple solaire et de la série de suicides de ses adeptes en France, en Suisse et au Canada entre 1994 et 1997. Produit par Jean-Xavier de Lestrade, La Secte risque fort d'être une grande série-événement.

L'Ordre du Temple Solaire, une tragédie et des mystères

Créée en 184, l'Orde du Temple Solaire est une secte tristement célèbre. Ses activités ont mené à des suicides collectifs - ou des assassinats - 74 personnes entre 1994 et 1997. Implantée dans plusieurs pays du monde, c'est en Suisse et en France que l'horreur de la secte a atteint des sommets. En France, c'est la découverte macabre de seize corps immolés par le feu dans le Vercors le 23 décembre 1995 qui reste gravée dans les mémoires. Ceux-là, dont trois enfants, se seraient sacrifiés dans un suicide collectif pour réaliser leur transit vers Sirius. L'année précédente, le 5 octobre, 48 personnes trouvaient la mort en deux endroits différents en Suisse par empoisonnement, étouffement et arme à feu. Sur le même principe de "transit" intersidéral.

Le "trou de l'enfer" à Saint-Pierre-De-Chérennes dans le Vercors @Le Dauphiné

La secte de l'Ordre du Temple Solaire a une "philosophie" où se mêlent mille croyances et spiritualités. Celles-ci empruntent aussi bien à la légende des templiers qu'à des conceptions contemporaines de voyage dans l'espace, par exemple. Elle recrutait ses membres sur ces principes. Ces membres finançaient ensuite abondamment le fonctionnement de la secte dirigée par Luc Jouret et Joseph Di Mambro, tous deux morts le 5 octobre 1994. Les protagonistes ayant quasi tous disparu, le mystère reste épais autour de la véritable nature de ces tragiques faits divers. Suicides collectifs de fanatiques ou assassinats de membres venus réclamer leurs fonds ? Mythomanie ou pure arnaque ?

Dans tous les cas, le programme produit par Jean-Xavier de Lestrade devrait nous plonger dans les méandres les plus sombres de la folie humaine. Ce que l'homme sait faire à merveille, et ce qui n'a échappé ni à Salto ni à Federation Entertainment.

Salto s'associe à des grands noms

On entend de plus en plus ce nom de Federation Entertainment, société de production et de distribution européenne créée par Pascal Breton et Lionel Uzan. On leur doit beaucoup des programmes récents de grande qualité, comme Le Bureau des légendes, En thérapie, ou encore Marianne. À l'aise dans la production de fictions comme de documentaires "premium", Federation Entertainment s'est par ailleurs associé au groupe So Press pour l'adaptation de l'enquête de Society sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Autant dire que dans cette situation et sur ce sujet la présence de Jean-Xavier de Lestrade à la production relève de l'évidence.

Cinéaste oscarisé en 2002 pour Un coupable idéal, il a encore marqué un grand coup en 2020 avec la série Laëtitia. Spécialiste des enquêtes sur des faits où se dévoilent l'humanité dans tout sa violence et sa complexité, l'histoire de la secte de l'Ordre du Temple Solaire devrait ainsi recevoir un traitement en cinq épisodes de très grande qualité.